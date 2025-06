La Côte d'Ivoire a débuté la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) par une victoire 2-0 contre la Guinée-Bissau samedi soir.

Les Ivoiriens ont ouvert le score à la quatrième minute par Seko Fofana, assisté de Franck Kessie, d'une frappe à bout portant.

A la 58ème minute, Jean-Philippe Krasso a doublé la mise pour les Eléphants au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Abidjan.

La 34ème Coupe d'Afrique des Nations se terminera le 11 février à Abidjan.

L'instance africaine du football avait précédemment reporté le tournoi à 2024 en raison de conditions météorologiques défavorables en Côte d'Ivoire.

Des candidats de taille

Les huitièmes de finale débuteront le 27 janvier, tandis que les quarts de finale et les demi-finales commenceront respectivement les 2 et 7 février.

L'Égypte est le pays le plus titré dans le tournoi, avec sept titres, dont le dernier en 2010.

La Côte d'Ivoire a été sacrée championne à deux reprises, en 1992 et en 2015.

Cependant, elle peut s'attendre à une concurrence intense au cours des quatre prochaines semaines avec un plateau relevé comprenant notamment le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, l'Égypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mane, qui tentera de défendre avec succès le titre qu'il a remporté au Cameroun il y a deux ans.

Cette édition devait initialement se dérouler en juin et juillet derniers afin d'éviter un choc avec le milieu de saison en Europe, où tant de grands joueurs africains sont basés.

Un investissement de 1,5 milliard de dollars

Cependant, des craintes concernant l'organisation du tournoi pendant la saison des pluies ont conduit à repousser le tournoi - qui est la troisième édition à réunir 24 équipes - à sa date plus traditionnelle de janvier et février.

La principale préoccupation des organisateurs locaux et de la Confédération africaine de football (CAF) est de veiller à ce que la compétition se déroule sans que les événements tragiques qui ont entaché la dernière édition au Cameroun ne se reproduisent.

L'héritage de cette CAN a été marqué par la catastrophe du stade Olembe à Yaoundé, où huit personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une bousculade avant le match des huitièmes de finale entre le Cameroun et les Comores.

Le gouvernement ivoirien a investi près de 1,5 milliard de dollars dans l'amélioration des infrastructures pour préparer le tournoi, et quelque 17 000 policiers et soldats seront déployés pour assurer la sécurité.

