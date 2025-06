"Un aéronef des Nations Unies a eu un crash vendredi 13 janvier 2024 à Sam Ouandja dans le nord-est de la Centrafrique. L’hélicoptère de l’ONU 325 a raté son atterrissage de Sam Ouandja, l'appareil s’est divisé en deux mais les pilotes sont sortis indemnes. Ils sont conduits à l'hôpital pour des soins", a reporté la Radio Ndeku Luka ajoutant que l’accident a eu lieu vendredi 12 janvier 2024.

L’appareil quittait la ville de Bria pour Sam Ouandja dans le nord-est de la Centrafrique, qui transportait des effets militaires.

"L’hélicoptère, qui avait à son bord cinq (5) personnes, aurait raté son atterrissage avant d’heurter de mottes de terre. Le bilan, selon des sources locales, fait état de 3 blessés légers", a souligné vendredi cette radio locale.

Cette région de la Centrafrique fait face à une crise humanitaire causée par des affrontements récurrents entre une milice locale appelée A Zandé Ani Kpi Gbé, les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et les forces gouvernementales.

D'après le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), depuis le mois de mai 2023, un nombre indéterminé de civils ont été tués, des maisons brûlées et plus de 7.500 personnes ont fui Mboki et d'autres localités du Haut-Mbomou.

Depuis avril 2014, l’ONU a déjà déployée 13.394 casques bleus en République centrafricaine pour protéger les personnes civiles.

