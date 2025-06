Le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Oun, souhaite découvrir de "nouveaux gisements de pétrole et de gaz".

Il a fait cette déclaration lors du Libya Energy & Economic Summit 2024, organisé par Energy Capital & Power (ECP) dans la capitale Tripoli, sur le thème "A New Libya : A new Libya : the development of the Libya" (Une nouvelle Libye : le développement de l'économie libyenne) : Une nouvelle Libye : Construite sur l'énergie.

Samedi, M. Oun a déclaré que le sommet révélait la détermination du pays à se stabiliser, marquant un tournant pour un pays qui a connu des années de bouleversements politiques et économiques.

Il a souligné l'importance durable des combustibles fossiles et a mis en avant la richesse inexploitée des opportunités à l'intérieur des frontières.

"Nous avons encore des gisements à explorer, notamment ceux de la Méditerranée et des régions centrales, où de nouveaux gisements de pétrole et de gaz seront découverts", a-t-il déclaré, soulignant le potentiel de croissance de la Libye dans le secteur de l'énergie.

Nécessité de partenariats

Farhat Omar Bengdara, président de la National Oil Corporation (NOC), a souligné le rôle central joué par l'organisation depuis sa création en 1970 dans le renforcement de l'économie nationale grâce au développement des réserves pétrolières.

Il a fait remarquer que les efforts de la NOC ont non seulement permis d'augmenter les revenus, mais aussi de favoriser les relations stratégiques avec les partenaires internationaux, de contribuer à l'approvisionnement en énergie des pays européens et de renforcer la sécurité énergétique mondiale.

M. Bengdara a reconnu les défis considérables auxquels est confrontée l'industrie pétrolière et gazière et la nécessité de partenariats de collaboration.

Il a présenté une stratégie ambitieuse visant à repositionner la Libye en tant que producteur d'énergie de premier plan.

Une stratégie ambitieuse

"Les gouvernements, le secteur privé et les organismes internationaux, y compris le conseil d'administration de la National Oil Corporation, avec l'aide de groupes de réflexion internationaux, ont élaboré une stratégie ambitieuse fondée sur les tendances mondiales pertinentes dans le domaine de l'énergie", a déclaré M. Bengdara.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, vise à rendre à la Libye son ancien statut de pays producteur d'énergie de premier plan, en soutenant un développement économique durable et en visant une capacité de production de 2 millions de barils par jour.

Elle se concentre également sur le développement de la base pour la découverte et la production de gaz et de pétrole, et sur la relance des industries pétrolières négligées.

