La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié, dans la nuit de samedi à dimanche 14 janvier, les noms de 477 députés nationaux sur les 500 qui doivent siéger à l’Assemblée nationale.

Cette publication est faite à l’issue des résultats des élections législatives nationales organisées en décembre dernier.

Près de 40 millions d'électeurs, sur un total d'environ 100 millions d'habitants de l'immense pays d'Afrique centrale, étaient appelés aux urnes.

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé mardi dernier, la réélection haut la main de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre, avec plus de 73% des voix, après avoir rejeté une requête d'un candidat à l'élection.

Les circonscriptions où les élections ont été annulées pour perturbation du déroulement de vote et celles où les scrutins n’ont pas été organisés à cause de l’insécurité pourront compléter la liste des élus.

Les résultats de ces législatives ont été publiés par circonscription électorale. La CENI avance un chiffre de 17.976.551 de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 1%.

Près de 44 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil.

L’UDPS/Tshisekedi est le parti qui emporte le plus de sièges. Même si la circonscription électorale de Mobayi Mbongo dans le Nord-Ubangi a été oubliée dans la lecture, ses résultats sont contenus dans la décision de la CENI, affirme une source à la centrale électorale.

Si certains députés ont été réélus, plusieurs sont de nouvelles figures dans l’hémicycle.

Quatre candidats députés qui s’étaient également présentés à l’élection présidentielle raflent les sièges à l’Assemblée nationale.

Il s’agit de Matata Ponyo Mapon, élu à Kindu, Constant Mutamba à Lubao, Jean-Claude Baende à Mbandaka et Adophe Muzito à Kikwit.

La liste des députés nationaux est encore incomplète, car d’une part, les scrutins ont été annulés dans les circonscriptions de Masimanimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi pour fraude. Et d’autre part, les élections n’ont pas été organisées à Kwamouth dans le Maï-Ndombe ainsi que dans les territoires de Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu à cause des activités des groupes armés.

La commission électorale en RDC a annulé, samedi dernier, les suffrages exprimés aux législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions et invalidé 82 candidats pour des accusations de fraude et de détention illégale de machines de vote.

Parmi les 82 candidats débarqués des législatives nationales, provinciales et municipales figurent 3 ministres en fonction, 4 gouverneurs de province, un membre du bureau de l’Assemblée nationale, des mandataires publics et des députés de la législature finissante.

"Ils ont pour la plupart été invalidés pour fraude, corruption, bourrage des urnes, détention illégale des machines de vote, incitation à la violence et intimidation des agents électoraux", avait indiqué la CENI.

