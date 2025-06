Le Real Madrid a battu Barcelone 4-1 pour remporter la Super Coupe d'Espagne dimanche.

Vinicius Junior a marqué deux fois à la septième et à la dixième minute et son troisième but a été inscrit sur un penalty à la 38e minute au stade Al-Awwal de Riyad.

Junior, 23 ans, est devenu le premier Brésilien à inscrire un triplé contre Barcelone sous les couleurs du Real Madrid.

Robert Lewandowski a marqué un but à bout portant pour le Barca à la 33e minute.

À la 64e minute, Rodrygo a porté le score à 4-1 en marquant à bout portant.

Barcelone a été réduit à 10 après que Ronald Araujo ait reçu un carton rouge à la 71e minute.

La Supercopa de Espana, ou Super Coupe d'Espagne, est disputée par les vainqueurs et les finalistes de la Copa del Rey (Coupe d'Espagne) et de la Liga espagnole.

Le FC Barcelone avait déjà battu le Real Madrid 3-1 en janvier 2023 pour être couronné champion de la Supercoupe d'Espagne à Riyad.

Avec 14 victoires, Barcelone est le détenteur du record. Son plus proche adversaire, le Real Madrid, a remporté la Super Coupe à 12 reprises, la dernière fois en 2022.

