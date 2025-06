Par Umar Yunus

TRT Afrika, Jos - Nigeria

Auwal Khamis Umar, alias AK Nasara, ressemble à n'importe quel entraîneur de football qui réussit : il s'exprime clairement sur le jeu, fait preuve d'autorité dans ses plans et ne pardonne pas les excuses. Dans la vie comme dans le sport, il a vécu selon cette philosophie.

Ainsi, lorsque le Nigérian a perdu sa jambe gauche dans un accident de voiture alors qu'il envisageait une carrière de footballeur professionnel, il n'a pas renoncé à son rêve et ne s'est pas apitoyé sur son sort.

Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital après l'amputation, cet homme de 43 ans est devenu entraîneur de football. Cette décision a changé la vie d'Umar.-il.

"J'ai commencé par entraîner des enfants et ceux avec qui je jouais au football de rue avant l'accident. Ce n'était pas facile, surtout avec mes anciens coéquipiers. Je suis passé de quelqu'un qui jouait avec eux à quelqu'un qui est traité comme un intrus avec une jambe amputée", raconte Umar à TRT Afrika.

Le manque de respect s'est traduit par le fait que certains joueurs ont parfois contesté les décisions d'Umar en tant qu'entraîneur. "Toute tentative de ma part de remplacer un joueur peu performant se heurtait à une forte résistance. On m'a même infligé des suspensions. Mais j'ai persisté jusqu'à ce qu'ils succombent", explique-t-il.

Aujourd'hui, le "coach des amputés" se fait remarquer, à l'image de son surnom Nasara, qui signifie "victoire" en langue hausa.

Des débuts modestes

Comme dans la plupart des pays en développement, le football de rue fait partie de la vie au Nigeria. Le terrain peut être un tronçon de route, une parcelle de terrain inutilisée, une parcelle de terre agricole ou n'importe quel espace abandonné.

Umar a appris à jouer au football sur un minuscule terrain dans la ville de Jos, dans le centre-nord du Nigeria. En grandissant et en prenant goût au jeu, il a quitté le football de rue pour une structure plus organisée, le football de base.

Ses compétences étaient sur le point d'être remarquées lorsque le destin lui a porté un coup cruel, réduisant à néant ses espoirs de passer au niveau professionnel.

En tant qu'entraîneur, il n'a fallu que peu de temps à Umar pour se rendre compte de la nécessité d'actualiser ses connaissances techniques.

"J'ai commencé à assister aux séances d'entraînement des meilleurs clubs de base de l'époque pour profiter de l'expérience de leurs entraîneurs. Cela m'a beaucoup aidé", se souvient-il.

Une opportunité à saisir

Umar a percé près d'une décennie plus tard, lorsqu'une équipe amateur, Dutse Uku United, l'a engagé pour sauver l'équipe de la désintégration. Le défi est de taille et Umar doit d'abord trouver le moyen d'être à la hauteur de la tâche.

"J'ai d'abord hésité à accepter l'offre", admet Umar. "Mais j'y ai réfléchi et j'ai accepté de redonner vie au club, qui était alors en proie à des querelles internes et à une litanie de mauvais résultats.

Les premières semaines sont difficiles, car de nombreux joueurs de l'équipe première ont déjà quitté le club. Umar décide alors de se retrancher et de travailler avec les moyens du bord.

"J'ai mobilisé les joueurs, qui étaient tous en marge de l'équipe. J'ai réussi à leur redonner confiance en eux. En moins de trois mois, le résultat de notre engagement pour un nouveau départ a commencé à se manifester. Les résultats positifs ont commencé à se faire sentir", explique-t-il.

Les nouveaux succès des joueurs sous la tutelle d'Umar ont attiré l'attention. Les éloges dont le club fait l'objet incitent même certains de ceux qui avaient abandonné le navire à revenir sur le devant de la scène.

"Je les ai rapidement bloqués", déclare Umar, fidèle à sa philosophie de ne pas faire de prisonniers.

Le combat continue

Malgré son succès, l'"entraîneur des amputés" continue de faire face à de nombreux défis dans l'exercice de son métier, notamment la discrimination liée à son handicap.

"Certains supporters des équipes adverses crient mon nom ou celui des membres de ma famille et font des remarques désobligeantes à notre sujet", explique Umar.

"De plus, chaque fois qu'il y a un envahissement de terrain ou un mouvement de foule, ce qui arrive souvent dans le football de base, j'ai du mal à me mettre à l'abri en raison de mon incapacité à courir vite."

Mais le jeu en vaut la chandelle, car le club d'Umar a fait des progrès considérables sous sa direction.

L'espoir et la confiance en soi qu'il a réussi à faire renaître ont permis au club de remporter tous les grands trophées du football de base à Jos, un exploit dont peu de ses contemporains peuvent se vanter.

"Certains des joueurs que j'ai entraînés jouent aujourd'hui dans des clubs de premier plan dans leur pays et à l'étranger. Abduljabar Sani évolue dans un club portugais et Abdullahi Hussaini Muhammad dans le championnat suédois. Les deux joueurs ont également représenté le Nigeria aux niveaux des moins de 17 et moins de 20 ans, respectivement", explique Umar.

Muhyideen Yusuf, un vétéran du club, préconise le soutien du gouvernement et d'autres parties prenantes pour les para-athlètes à tous les niveaux du pays. Bello Abubakar, un joueur en devenir, pense que le succès d'Umar en tant qu'entraîneur est une mesure de ce que les personnes handicapées peuvent accomplir dans le domaine du sport.

Quel est donc le prochain objectif d'Umar ? "À l'avenir, j'espère pouvoir entraîner une équipe composée uniquement d'amputés et connaître le succès avec elle", déclare-t-il.

