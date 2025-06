Le remplaçant Garry Rodrigues a marqué dans les arrêts de jeu pour permettre au Cap-Vert de s'imposer 2-1 face au Ghana, quadruple champion d'Afrique, lors de son match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, dimanche.

Les Black Stars semblaient s'acheminer vers un match nul après qu'Alexander Djiku ait annulé de la tête un but de Jamiro Monteiro pour le Cap-Vert au stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.

Majeed Ashimeru s'est également vu refuser un but pour le Ghana à la suite d'un long contrôle de la VAR, mais le Cap-Vert a remporté les trois points de ce match du Groupe B grâce à un but de Rodrigues à la 92e minute.

C'est une belle victoire pour la nation insulaire, qui a atteint la phase à élimination directe lors de la dernière CAN, et qui lui permet de prendre la tête du groupe après le match nul 2-2 entre l'Égypte et le Mozambique.

Une victoire décisive

L'équipe de Chris Hughton est également venue ici après une défaite 1-0 contre les Comores lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en novembre, et il y a des doutes sur ses chances d'avoir un impact important en Côte d'Ivoire.

"Nous avons encaissé un très mauvais but et c'est donc une soirée très décevante pour nous", a déclaré Hughton à propos du but du Cap-Vert.

"Nous n'avons pas d'autre choix que de faire en sorte que le résultat soit favorable lors de notre prochain match contre l'Egypte.

L'absence de Mohammed Kudus, qui réalise une belle saison à West Ham United en Premier League anglaise, et même son absence du banc de touche, n'ont pas facilité la tâche des Capverdiens.

Le Cap-Vert a pris l'avantage à la 17e minute lorsque le gardien ghanéen Richard Ofori a détourné un tir de Jovane Cabral et que Monteiro, qui a passé une grande partie de sa carrière en MLS, a suivi pour marquer.

Le Ghana, soutenu par un public d'un peu moins de 12 000 personnes, pensait avoir égalisé à la 36e minute.

Un match serré

Ashimeru, d'Anderlecht, a tiré de l'extérieur de la surface à ras de terre dans le coin, juste après qu'un centre d'Antoine Semenyo ait été dégagé par le gardien Vozinha et ait ricoché sur le bois de l'attaquant ghanéen Ransford-Yeboah Koenigsdoerffer.

Le but était pourtant refusé après un long contrôle de la VAR, l'arbitre estimant apparemment que Koenigsdoerffer bloquait la ligne de mire du gardien alors qu'il revenait d'une position de hors-jeu.

Djiku reprenait de la tête une passe de Jordan Ayew pour ramener le score à 1-1 à la 56e minute, et le Ghana faisait alors entrer André Ayew ainsi qu'Ernest Nuamah et Inaki Williams pour tenter d'arracher la victoire.

Le but qui a donné la victoire au Cap-Vert a été une véritable horreur pour les Ghanéens : Ofori n'a pas su gérer un ballon à ras de terre dans la surface et Rodrigues l'a transformé pour déclencher des célébrations folles.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp