Les critiques élogieuses de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif d'Afrique, la CAN 2023, continuent de se propager sur les réseaux sociaux, le président de la CAF, Patrice Motsepe, le qualifiant de "spectacle qui unit toute l'Afrique".

La star de la musique nigériane Yemi Alade, qui était la tête d'affiche de l'événement, a qualifié cet événement de rêve devenu réalité. "Depuis 2016, j’imagine me produire au stade lors des cérémonies de football, entouré de centaines de danseurs et de personnes."

"Sept ans plus tard, je me produis à la CAN. C'est en effet un honneur et un rêve devenu réalité. Ce n'est que le début", a-t-elle déclaré sur X.

Les organisateurs ont gardé l'ensemble de l'ouverture fidèle à la couleur africaine de la danse, célébrant l'Afrique, l'humanité et le football.

La préparation de la cérémonie d'ouverture a également eu un impact positif sur les algorithmes des médias sociaux des artistes, l'acteur et rappeur égyptien Mohamed Ramadan annonçant que son compte YouTube avait dépassé les 500 milliards de vues.

Mohamed Ramadan figurait aux côtés de Yemi Alade dans « Akwaba », la chanson thème du tournoi, composée par le groupe de musique ivoirien Magic System et produite par le nominé aux Grammy Awards et artiste congolais Danny Synthe.

"L'Afrique est prête", a-t-il écrit à propos de Facebook tout en remerciant les fans pour leur énergie tout au long de la séquence thématique d'ouverture. Sur YouTube, Akwaba compte déjà plus de 5 millions de vues.

Fin décembre, Universal Music Africa, sur la plateforme sur laquelle la chanson a été diffusée, a déclaré qu'il y avait davantage de chansons thématiques pour la CAN.

"Pour le meilleur du CAN, nous avons réuni 15 artistes talentueux et 7 beatmakers prestigieux pour vous offrir la plus belle fête musicale du continent", a écrit la société sur Instagram.

Le mois dernier, une liste de lecture étendue de l'AFCON 2023 comprenant six chansons thématiques de l'AFCON mettant en vedette d'autres stars telles que Serge Beynaud, Kerozen et Josey, entre autres, a été publiée sur plusieurs plateformes de streaming.

