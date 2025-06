Par Mubarak Aliyu

La recherche d'un nouveau Sankara a conduit à une instabilité politique considérable au Burkina Faso depuis 2014, lorsque l'administration Compaoré, en place depuis longtemps, a été évincée par des manifestations populaires.

Cependant, un nouveau Sankara n'existe peut-être pas aujourd'hui, car le contexte sociopolitique a beaucoup changé depuis les années 1980.

Thomas Sankara était un dirigeant burkinabé connu pour son rôle dans la mise en œuvre de politiques et de réformes socio-économiques progressistes qui ont amélioré la vie des citoyens ordinaires au Burkina Faso.

Les résultats remarquables qu'il a obtenus en matière d'alphabétisation et de santé, de politique environnementale et d'égalité des sexes en l'espace de trois ans, l'ont placé en tête de son époque et ont redéfini les possibilités de développement endogène sur l'ensemble du continent africain.

Il convient toutefois d'évoquer un revers majeur dans l'héritage de Sankara, à savoir la manière dont il est arrivé au pouvoir.

L'ascension de Sankara

Le coup d'État de 1983, organisé par son camarade Blaise Compaoré et d'autres collègues de l'armée, a renversé le régime Ouédraogo et mis en place le Conseil national de la révolution, dont Sankara était le président.

Les réformes politiques ultérieures de Sankara comprenaient l'élimination des chefs traditionnels du Burkina Faso, ainsi que des réductions radicales des dépenses publiques qu'il considérait comme du gaspillage.

Au fil du temps, un groupe de hauts fonctionnaires, dont Compaoré, n'a pas soutenu ses politiques progressistes.

Ces sentiments ont conduit à la division de l'armée en deux factions principales, l'une soutenant Sankara et l'autre se rangeant du côté de Compaoré.

Bénéficiant d'un important soutien étranger et d'un avantage militaire local au Burkina Faso, Sankara a finalement été assassiné lors d'un coup d'État sanglant mené par Compaoré en 1987.

Sankaristes et Compaoristes

Aujourd'hui, le climat politique du Burkina Faso reste fortement divisé entre les "sankaristes" et les "compaoristes", les premiers étant progressistes et les seconds considérés comme plus conservateurs.

Cet héritage a fortement influencé la lutte pour le pouvoir dans le pays depuis 1987, après l'assassinat de Sankara.

En 2003, au moins 16 soldats ont été arrêtés à Ouagadougou, à la suite d'un présumé coup d'État.

Parmi les personnes arrêtées figurait Michel Norbert Tiendrebéogo, chef d'un parti sankariste connu sous le nom de Front militaire socialiste.

La tentative présumée de coup d'État de 2003 a donné le ton à l'instabilité politique qui allait s'ensuivre entre les sankaristes et les compaoristes dans les années 2020.

La chute de Compaoré

Compaoré a finalement été démis de ses fonctions après 27 ans de règne à la suite de manifestations populaires en 2014.

Des enquêtes sur son implication dans l'assassinat de Sankara ont été lancées en 2021 et ont abouti à un procès et à une condamnation à la prison à vie pour Compaoré, ainsi que pour deux de ses anciens associés les plus importants.

Cependant, le gouvernement civil a été renversé par une junte en janvier 2022, et le pays s'est retrouvé sous un autre régime militaire dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Bien que le coup d'État n'ait pas été explicitement une réaction à la condamnation, des compaoristes notables y ont participé, bien que Damiba ait initialement cité les idéaux de Sankara comme une motivation importante de sa prise de pouvoir.

Plusieurs mois après le coup d'État, le gouvernement Damiba a invité Compaoré à participer à une réunion de réconciliation des anciens présidents dans la capitale du pays, Ouagadougou, ce qui a permis à l'ancien président condamné et exilé de revenir au Burkina Faso pendant plusieurs jours et de repartir sans avoir été arrêté.

L'arrivée d'Ibrahim Traore

L'impunité perçue de la visite de Compaoré depuis son exil en Côte d'Ivoire, rendue possible par le gouvernement de Damiba, a motivé un autre coup d'État deux mois plus tard, cette fois par les sankaristes sous la direction d'Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir en septembre 2022.

Le coup d'État de Traoré est le dernier en date d'une lutte de pouvoir de longue date entre les sankaristes et les compaoristes, démontrant les implications politiques de l'héritage de Sankara sur l'échiquier politique du Burkina Faso.

Compte tenu des politiques anti-impérialistes d'Ibrahim Traoré, il n'a pas été surprenant que le gouvernement de transition annonce l'échec d'une tentative de coup d'État en septembre 2023, démontrant ainsi la probabilité de nouvelles prises de pouvoir.

Ce niveau élevé d'instabilité politique remonte à l'assassinat de Sankara, qui a été orchestré par des puissances étrangères utilisant l'influence de Compaoré.

Sankara le socialiste

Comme souvent à l'époque, l'héritage de Sankara est lié à la politique de la guerre froide, lorsque les intérêts géopolitiques façonnaient fortement l'espace politique en Afrique.

En tant que socialiste, il menaçait les intérêts des puissances occidentales qui voyaient dans ses politiques une menace pour leur influence en Afrique.

Ces dernières années, les luttes de pouvoir géopolitiques sur le continent ont été ravivées, les principaux acteurs restant les mêmes et de nouveaux acteurs étant actifs dans le mélange.

L'agitation de drapeaux russes au Burkina Faso lors de manifestations populaires de soutien au gouvernement de transition indique des tendances inquiétantes de remplacement d'une influence européenne par une autre, ce qui va à l'encontre de l'héritage de Sankara.

L'anti-impérialisme, dans son essence, doit être compris comme une lutte pour l'indépendance, plutôt que comme une dépendance à l'égard d'un côté de la division mondiale du pouvoir.

Il est de la responsabilité des dirigeants du Burkina Faso de tracer une nouvelle voie vers la gouvernance, guidée par le peuple. Une voie qui s'inspire de son histoire et qui tienne compte des particularités de ses sociétés.

Un nouveau Sankara?

Il est également du devoir du peuple burkinabé et, en fait, de tous les Africains de reprendre les idées positives de l'héritage de Sankara et de les mettre en avant ; de favoriser de nouvelles approches de la bonne gouvernance, au lieu de soutenir des coups d'État militaires dans l'espoir aveugle de trouver un nouveau Sankara.

Après tout, l'héritage de Sankara était un héritage de non-conformité, où les vieilles formules étaient abandonnées au profit de nouvelles.

Mubarak Aliyu est un analyste des risques politiques et sécuritaires spécialisé dans l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel.

Avertissement :Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp