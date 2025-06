Lionel Messi a remporté une nouvelle récompense prestigieuse dans le monde du football, quoique de justesse.

quoique de justesse. La star argentine a eu besoin d'un vote décisif contre Erling Haaland pour remporter le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, lundi.

Il peut remercier les capitaines des équipes nationales.

Messi et Haaland ont obtenu 48 points chacun à l'issue du vote d'un panel mondial composé d'entraîneurs et de capitaines d'équipes nationales, de journalistes sélectionnés et de fans en ligne.

Les capitaines d'équipe

Le vote des capitaines d'équipes nationales a permis de départager les deux candidats, qui ont obtenu le plus grand nombre de premières places ou de "5 points". Dans cette catégorie, l'attaquant de l'Inter Miami a obtenu 107 points contre 64.

Lire aussi

Messi ne prévoit pas de participer à la prochaine Coupe du monde en 2026

Aucun des deux joueurs ne s'est présenté à la cérémonie de remise des prix au théâtre Hammersmith Apollo, dans l'ouest de Londres. Kylian Mbappé, le troisième finaliste, ne s'y est pas rendu non plus.

Messi avait quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Inter Miami et avait mené l'équipe appartenant à David Beckham à un titre peu connu de la Leagues Cup, tout en améliorant à lui seul l'importance du football aux États-Unis.

La star argentine de 36 ans a également devancé Haaland et Mbappé pour son huitième Ballon d'Or en octobre dernier.

La victoire de Bonmati

La championne du monde Aitana Bonmatí s'est présentée - et a fait le ménage. La meneuse de jeu espagnole de 25 ans a été nommée meilleure joueuse de football féminin de la FIFA, après avoir remporté le Ballon d'Or en octobre dernier, qui faisait suite à un prix de l'UEFA en août.

Elle a mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde et le FC Barcelone à la Ligue des champions. Elle a été nommée joueuse du tournoi pour les deux compétitions.

Bonmatí s'est imposée lundi face à sa coéquipière espagnole Jenni Hermoso et à la Colombienne Linda Caicedo.

"Ce fut une année exceptionnelle et unique dont je me souviendrai toute ma vie", a déclaré Bonmatí dans des commentaires traduits. "Je le dois aux équipes avec lesquelles j'ai joué. Sans vous tous, je ne serais pas là".

Pep Guardiola remporte un prix

Les prix "The Best" représentent la version de la FIFA du Ballon d'Or, plus ancien et plus prestigieux.

La période d'éligibilité pour les femmes couvre les performances du 1er août 2022 jusqu'à la finale de la Coupe du monde en août dernier.

Les Espagnoles ont remporté leur première Coupe du monde en battant l'Angleterre 1-0 en finale à Sydney, en Australie.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été nommé meilleur entraîneur chez les hommes, et la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman a remporté le prix chez les femmes. Guardiola a mené City à un triplé de titres : Ligue des champions, Premier League et FA Cup.

Huitième prix de la FIFA pour Messi

Messi a remporté le prix de la FIFA pour la huitième fois en 15 ans. Il l'avait déjà remporté l'année dernière, après avoir mené l'Argentine au titre de champion du monde 2022.

Les supporters ont massivement voté pour Messi, tandis que les journalistes ont préféré Haaland. L'attaquant de Man City a obtenu un léger avantage dans les votes des entraîneurs des équipes nationales. Les capitaines des équipes nationales se sont prononcés en faveur de Messi.

Le prix masculin ne tient pas compte de la Coupe du monde, qui s'est achevée il y a 13 mois. Il récompensait les performances réalisées entre la fin de la compétition et le 20 août.

Messi et Mbappé ont aidé le PSG à remporter le titre de champion de France, mais l'équipe n'a pas été à la hauteur en Ligue des champions et en Coupe de France, quittant les deux compétitions en huitièmes de finale.

Des exploits aux États-Unis

Cela signifie que les exploits de Messi aux États-Unis ont certainement influencé certains électeurs.

En rejetant l'Arabie saoudite au profit de la MLS, Messi a apporté sa notoriété à une ligue qui lutte pour sa pertinence dans un paysage sportif américain dominé par la NFL et la NBA.

LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian étaient tous présents à Fort Lauderdale pour les débuts de Messi le 21 juillet, lorsque l'attaquant a marqué un but sur coup franc dans les arrêts de jeu pour battre Cruz Azul 2-1.

Les buts se sont succédé, 10 en sept matches, pour mener le club de MLS à son tout premier trophée en remportant la finale de la Leagues Cup le 19 août, un jour avant la fin de la période d'éligibilité pour les récompenses de la FIFA.

Mériter de gagner

Haaland et Mbappé pourraient faire valoir qu'ils méritaient de gagner.

Haaland a inscrit 28 buts en 36 matches toutes compétitions de clubs confondues entre la fin de la Coupe du monde et la fin de la saison 2022-23, jouant un rôle moteur dans le triomphe de Manchester City. L'attaquant d'1,80 m a ensuite inscrit trois buts en deux apparitions avec la Norvège en juin.

Mbappé a marqué près d'un but par match au cours de la période d'éligibilité pour le PSG, puis pour la France lors des qualifications pour le Championnat d'Europe en mars et en juin.

Les chiffres de Messi en France après la Coupe du monde étaient bons mais peu spectaculaires : neuf buts et six passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp