Le Cameroun a fait match nul 1-1 contre la Guinée en match d'ouverture du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN 2023), lundi en Côte d'Ivoire.

La Guinée a été la première à marquer à la 10e minute par l'intermédiaire de l'attaquant Mohamed Bayo.

Après la pause, le Cameroun a égalisé à la 51e minute par l'intermédiaire de l'attaquant toulousain Frank Magri.

Malgré une possession de balle de 70%, le Cameroun n'a pas réussi à marquer le but de la victoire face à la solide défense guinéenne.

Carton rouge pour la Guinée

Sur 13 tirs au but, seuls deux ont été cadrés pour le Cameroun. La Guinée, quant à elle, a tiré six fois au but, dont deux fois de manière cadrée.

La Guinée a joué la seconde mi-temps à 10 après que le capitaine François Kamano ait été expulsé à la 3ème minute du temps additionnel avant la mi-temps pour une vilaine faute.

Le Sénégal, champion en titre, est désormais en tête du Groupe C, avec trois points, après avoir battu la Gambie 3-0 lors d'un match avancé lundi.

Le Cameroun et la Guinée ont chacun un point, tandis que la Gambie n'a pas encore pris de points.

Le test du Sénégal

Le Cameroun jouera contre le Sénégal vendredi, puis contre la Gambie mardi.

La Guinée, quant à elle, jouera contre la Gambie vendredi, puis contre le Sénégal mardi.

Malgré un voyage éprouvant en Côte d'Ivoire, le gardien de but de Manchester United, André Onana, n'a pas joué pour le Cameroun lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations de lundi.

