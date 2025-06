L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé lundi un appel de 1,5 milliard de dollars pour 41 urgences majeures dans le monde en 2024.

"L'appel couvre les situations d'urgence qui exigent le plus haut niveau de réponse de la part de l'OMS, dans le but d'atteindre plus de 87 millions de personnes", indique l'organisation dans un communiqué.

"Il est lancé dans un contexte d'urgences complexes qui recoupent des crises de conflit, de changement climatique et d'instabilité économique, qui continuent d'alimenter les déplacements, la faim et l'inégalité", a ajouté le communiqué.

Près de 334 millions de dollars de ce financement iront dans la région africaine, 705 millions de dollars dans la région de la Méditerranée orientale, 183 millions de dollars dans la région européenne, 15,2 millions de dollars dans la région du Pacifique occidental, 49 millions de dollars dans la région de l'Asie du Sud-Est et 131 millions de dollars dans la région des Amériques.

Services de santé essentiels

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré : "Pour les personnes confrontées à des situations d'urgence, les perturbations des services de santé essentiels font souvent la différence entre la vie et la mort.

"Les soins de santé sauvent des vies, qu'il s'agisse des mères qui accouchent pendant un conflit, de l'aide apportée aux jeunes enfants dans les régions touchées par la sécheresse ou des personnes qui reçoivent un traitement contre le cancer ou une dialyse. Les services de santé sont également essentiels pour briser le cycle qui laisse trop souvent les communautés dans un état périlleux et dépendantes d'une nouvelle aide d'urgence", a-t-il déclaré.

L'OMS a averti que la région africaine est celle qui enregistre le plus grand nombre d'urgences de santé publique au niveau mondial chaque année, avec plus de 100 cas aigus de santé publique signalés par an.

L'agence sanitaire a souligné que "l'accent est mis sur la surveillance des signes d'alerte précoce et sur l'aide à apporter aux pays pour qu'ils se préparent [...] à apporter une aide là où elle est nécessaire, au moment où elle est nécessaire".

