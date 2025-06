"Ce matin à 01h10, trois soldats armés des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont franchi la frontière entre la RDC et le Rwanda à Isangano dans le district de Rubavu" a déclaré les Force de défense du Rwanda dans un communiqué.

Le communiqué de l’armée Rwandaise indique que deux des soldats, le sergent Asman Mupenda Termite (30 ans) et le caporal Anyasaka Nkoi Lucien (28 ans), ont été arrêtés par des patrouilles des FARDC soutenues par la surveillance de quartier locale (Irondo).

Depuis des années, les deux pays se rejettent mutuellement la responsabilité de l'insécurité dans l'est de la RDC, le président rwandais Paul Kagame accusant la RDC de soutenir les rebelles opposés à son gouvernement.

La RDC a de son côté accusé à plusieurs reprises son voisin, le Rwanda, membre de l’EAC, de soutenir les rebelles, ce que Kigali nie.

"Les soldats des FARDC avaient en leur possession un fusil AK-47, quatre chargeurs de 105 cartouches, un gilet de protection et des sachets de cannabis. Le troisième soldat a été abattu alors qu'il tirait sur les patrouilles", poursuit le communiqué.

Pays d’Afrique de l’Est, le Rwanda, enclavé, est 87 fois plus petit que la RDC et figure parmi les plus petits pays d’Afrique.

La RDC compte 9 voisins dont certains, comme la Zambie et l’Angola, entretenant des conflits fonciers.

"Personne n'a été blessé du côté rwandais. L'enquête se poursuit", conclut le communiqué.

