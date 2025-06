Par Gaure Mdee et Charles Mgbolu

Les arts martiaux mixtes (MMA), un sport de combat full-contact de haute intensité, gagnent rapidement du terrain en Afrique. Dix-neuf pays africains ont reconnu le MMA et l’ont enregistré comme sport national.

Ce sport de contact à haute énergie demande beaucoup de courage, avec des coups de pied, des coups de poing et de nombreux combats au sol.

Si vous devez regarder une partie de MMA, vous devez préparer votre esprit à voir l’extraordinaire résilience des combattants trempés de sueur.

Le Cameroun, la Zambie, l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, le Ghana, le Maroc et l'Égypte font partie des pays africains où ce sport a été officiellement reconnu.

Nous espérons que le continent pourra compter davantage de pionniers, tels que le "Cauchemar nigérian", dont le vrai nom est Usman Kamaru, le premier champion né en Afrique de l'histoire de l'UFC à avoir décroché le titre en mars 2019.

Plus tard la même année, son compatriote d'origine, Israel Adesanya, a remporté le championnat des poids moyens, bien qu'en tant que ressortissant néo-zélandais.

Francis Ngannou, ex-boxeur d'origine camerounaise et de nationalité française, a également fortement influencé le sport sur le continent. Il est devenu champion des poids lourds en 2021.

Mais forger un écosystème africain de MMA autochtone dans l’espoir de connecter le continent à la scène mondiale des combats est un long voyage semé de sang, de sueur et de larmes.

Chris Tibenda, une star tanzanienne des arts martiaux mixtes, affirme que la faiblesse du MMA local dans la plupart des pays africains continue d'entraver la croissance.

"Nous avons des boxeurs, nous avons des kickboxeurs et nous avons aussi des lutteurs. Fondamentalement, ils connaissent les compétences, mais ils n'ont pas nécessairement la communauté ni la plateforme qui leur permettent de développer leurs compétences et d'être compétitifs au niveau international, a déclaré Tibenda à TRT Afrika.

Il y a également un manque de tournois de combat, ce qui décourage le perfectionnement des compétences de combat.

"La plupart des combattants que nous avons en Afrique, au Nigeria par exemple, personne n'a fait jusqu'à sept combats en général", a déclaré Henry George, président du MMA au Nigeria, à TRT Afrika.

Mais les combattants locaux de MMA déploient de gros efforts pour projeter ce sport au-delà du continent.

"Les gens ne savaient pas qu'il existait des clubs qui pratiquaient le MMA. Le Jijitsu, le kickboxing et la boxe à ce niveau, et parce que nous avons pu briller sous les projecteurs, davantage de gens étaient ouverts à s'entraîner et à venir aux cours parce que, avant tout, ce n'est pas seulement un sport mais aussi un mode de vie", dit Tibenda.

Le Ghana, par exemple, a créé l’Association des arts martiaux Wushu du Ghana.

Chris Tibenda, d'Afrique de l'Est, et Rebecca Amongi, d'Ouganda, ont également été promus ensemble.

Un autre poids lourd de la région est l’Impact Championship de RDC, qui forme un circuit de MMA en Afrique de l’Est.

"Nous sommes parmi les premiers pays africains, avec l'Afrique du Sud, à reconnaître ce sport, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont impliqués plus que beaucoup d'autres pays de la région, ici en RDC", déclare Adam Mozer, un RDC. Promoteur de MMA.

"Nous avons 25 clubs à travers le pays, soit un total de 1 000 jeunes répartis dans différents clubs, et le MMA est reconnu par le gouvernement", a-t-il ajouté.

En 2022, plus de 20 combattants de divers pays africains ont convergé à Windhoek pour le tout premier événement d'arts martiaux mixtes jamais organisé en Namibie.

En Afrique du Sud, le sport a attiré l’attention de combattants extérieurs au continent, comme l’Écosse, la France et l’Allemagne.

Agression sanglante

Chris Tibenda, l'une des principales voix des combattants de MMA en Tanzanie, s'est aventuré dans ce sport après un incident qui a bouleversé sa vie.

''La principale raison pour laquelle j'ai commencé à faire du MMA était à cause des agressions. Un jour, j'emmenais ma sœur se promener et, malheureusement, j'ai été agressée et grièvement blessée. Depuis ce jour, je me suis investi dans le monde des arts martiaux et des sports de combat'', raconte-t-il à TRT Afrika.

Les experts du MMA affirment cependant que le continent ne devrait pas se concentrer uniquement sur son rôle dans l’espace mondial, mais se préparer à devenir une force formidable.

''Mon rêve est que nous ayons un bon développement du sport. Quand vous parlez du développement du sport, d'après mon expérience, 80 à 90 % des entraîneurs que nous avons aujourd'hui sont des entraîneurs et des athlètes qui font des transitions entre différents sports, comme le karaté, le judo, la lutte, et tout ça. Vous voyez, ils n'ont pas de bonnes bases lorsqu'ils parlent de MMA'', déclare l'ambassadeur Henry George.

"Je veux gagner plus pour pouvoir inciter plus de gens à rejoindre le sport, principalement parce que le sport m'a aidé à entrer en contact avec des gens adorables et m'a aidé à devenir un meilleur être humain. Être capable de me protéger et de protéger les gens que j'aime", conclut Tibenda.

