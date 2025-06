Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, reste l'un des itinéraires importants pour les amateurs de courses et de vitesse depuis de nombreuses années.

Le Sénégal, qui jouit d'une stabilité politique et économique en Afrique de l'Ouest, est considéré comme l'une des principales étapes des organisations de rallye et de moto avec ses quelque 720 kilomètres de côtes et de dunes de sable.

Bien que le nom du Sénégal soit surtout connu des amateurs d'adrénaline grâce au "Rallye Dakar" organisé pour la première fois en 1978, le pays accueille de nombreuses autres courses automobiles et motocyclistes depuis environ 45 ans.

Grâce à sa renommée avec le Rallye Dakar, de nombreuses courses internationales sont organisées dans le pays tout au long de l'année, notamment "l'Africa Eco Race", le "Real Way To Dakar", le "Budapest-Bamako", ou encore le "Circuit de Dakar-Baobabs".

Le Sénégal accueille également le rallye "Trophee Mousso" où seules les femmes pilotes concourent et le "Championnat international de motocross du Lac Rose".

Le rallye "Londres-Dakar, Dakar Enduro", qui est organisé avec des véhicules classiques à certains intervalles, mais pas tous les ans, attire l'attention des amateurs d'aventure avec son parcours de 22 jours.

Bien que les points de départ des courses varient, presque toutes se terminent au Lac Rose, à 35 kilomètres de Dakar, où s'est déroulée la finale du légendaire Rallye Dakar.

Rendu célèbre par le rallye Dakar

Les bases du Rallye Dakar, qui a rendu le Sénégal célèbre dans le domaine de la course automobile, ont été jetées lorsque le coureur français Thierry Sabine s'est perdu lors du rallye Abidjan-Nice en 1977.

Sabine, qui s'était égaré en Libye et était resté seul dans le désert pendant des jours, a été marqué par cette expérience difficile et a décidé d'organiser un rallye, dont la majeure partie se déroulait dans le désert, et l'année suivante, il a organisé le rallye Paris-Dakar, comme il s'appelait à l'époque.

La course, qui a débuté le 26 décembre 1978 sur la place du Trocadéro à Paris avec 182 véhicules, s'est achevée le 14 janvier 1979 avec 74 véhicules arrivant à Dakar après avoir parcouru environ 10 000 kilomètres.

Le rallye est devenu célèbre en quelques années et Thierry Sabine est décédé en 1986 alors qu'il n'avait que 37 ans.

Sabine, le chanteur français Daniel Balavoine et trois personnes qui l'accompagnaient ont trouvé la mort lorsque l'hélicoptère dans lequel ils se trouvaient dans la région du Gourma, au Mali, a été pris dans une tempête de sable.

Le rallye Dakar, qui s'est déroulé en Afrique de l'année de sa création jusqu'en 2008, a changé d'itinéraire, d'abord vers l'Amérique du Sud, puis vers l'Arabie Saoudite en raison de la menace terroriste en Mauritanie en 2008.

Bien que le Rallye Dakar soit organisé en Arabie Saoudite depuis 2020, le vide laissé au Sénégal a donné naissance à d'autres rallyes.

Courses écologiques Africa Eco Race

L'Africa Eco Race a été fondée par les célèbres pilotes Jean-Louis Schlesser et René Metge l'année même où le Rallye Dakar a quitté le continent africain en 2008.

La première course de l'Africa Eco Race, qui a été fondée avec la devise "Sur les traces de Thierry Sabine", adoptant les principes de durabilité et de zéro émission, est partie de Marseille en décembre 2008.

Bien que le point de départ ait changé entre plusieurs villes de France et d'Europe occidentale, la destination est toujours restée la même.

Depuis l'Europe, la course a traversé le Maroc et la Mauritanie jusqu'au Sénégal et s'est terminée au Lac Rose, point d'arrivée du Rallye Dakar.

Dans l'Africa Eco Race, plus accessible mais moins connue que le Rallye Dakar, les pilotes tentent de parcourir en 15 jours les 6 000 kilomètres d'un parcours composé de 12 étapes, dont la plupart se déroulent dans le désert.

La course, qui comporte deux catégories principales, les motos et les voitures, comprend également des sous-catégories de camions, de véhicules classiques et de véhicules utilitaires légers.

L'Afrique attend des pilotes turcs talentueux

Le directeur technique de "Sénégal Moto Verte", Alain Verpoest, qui a participé à l'étape sénégalaise de la course, dont la 15e édition a débuté le 30 décembre 2023 à Monaco et s'est achevée le dimanche 14 janvier au Lac Rose, a affirmé, dans une déclaration au correspondant de AA, que l'Africa Eco Race maintient en vie l'esprit du Rallye Dakar.

Verpoest a déclaré que l'Africa Eco Race est plus accessible aux amateurs que le Rallye Dakar, qui suit presque le même itinéraire.

Soulignant que tous les participants à la course ont un lien particulier avec l'Afrique, Verpoest a déclaré : "Tous les pilotes, sans exception, sont des amoureux de l'Afrique. Bien que cette route soit assez difficile, ils l'aiment beaucoup. Il n'y a plus de risque de sécurité. Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer.

Verpoest, qui a invité les pilotes turcs à participer à la course au Sénégal, a déclaré : "Nous serions ravis de voir des équipes turques participer aux prochaines courses. Je sais qu'il y a des pilotes de rallye turcs très talentueux. L'Afrique vous attend".

Le pilote japonais Ai Tanaka, qui a participé à la course dans la catégorie moto, a souligné qu'il avait vécu les jours les plus excitants et les plus inoubliables de sa vie et a déclaré : "Traverser les déserts avec une moto pendant 15 jours, voir des géographies complètement différentes, c'était formidable, mais c'était aussi difficile. C'était le premier rallye auquel je participait dans le désert, il faisait très chaud, mais j'ai vécu une expérience incroyable."

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp