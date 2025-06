Par Charles Mgbolu

Les organisateurs des Africa Magic Viewers Choice Awards (AMVCA), le plus grand événement cinématographique d'Afrique, ont lancé un appel à candidatures auprès des créateurs de contenu de tout le continent alors qu'ils se préparent à marquer la 10e édition de l'événement, qui aura lieu en mai 2024, mais le les récompenses de cette année s’accompagnent de changements radicaux.

"Alors que nous célébrons notre dixième anniversaire... nous nous lançons dans un voyage audacieux pour réévaluer nos catégories de prix et nous aligner davantage sur les tendances et les références mondiales", a annoncé Busola Tejumola, responsable du contenu et des chaînes Afrique de l'Ouest, MultiChoice, dans un communiqué. Message vidéo posté lundi.

"Cela implique de supprimer certaines catégories, d'en rationaliser d'autres et de revoir les classifications avec et sans droit de vote", a-t-elle ajouté.

Selon Tejumola, les prix d'interprétation ont "été rationalisés et relèveront des catégories du meilleur acteur ou de la meilleure actrice dans un rôle principal ou secondaire, les gagnants étant déterminés par le jury en s'écartant du système de vote du public précédent".

Les critiques des éditions précédentes ont accueilli la nouvelle avec délectation.

Contrecoup

L’année dernière, l’AMVCA a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux après l’annonce des gagnants de certaines catégories.

Les critiques ont déclaré que les prix du meilleur acteur/actrice ne devraient pas être décidés par un vote du public, car les acteurs vedettes très suivis sur les réseaux sociaux deviennent les gagnants éventuels et non l'interprète possédant les meilleurs talents d'acteur.

Il y a eu également un tollé lorsque l'acteur nigérian Kunle Remi a été omis de la liste des nominés pour les prix, malgré sa performance dans le drame épique du cinéaste nigérian Kunle Afolayan, Anikulapo, qui a reçu 16 nominations aux prix.

Kunle a soutenu que l'exclusion n'avait aucun effet sur lui, son style, sa renommée ou son énergie.

Intégrité du prix

"Ce n'est pas mon émission, et nous n'obtiendrons pas de réponses, mais je suis heureux que le monde s'exprime... Cela ne réduit pas ma valeur. Je n'ai pas fait ce travail à cause du prix, mais parce que c'était un défi", a-t-il déclaré aux médias locaux.

"L'AMVCA reste déterminée à célébrer les incroyables talents de l'industrie africaine du cinéma et de la télévision", a déclaré Tejumola dans son message vidéo.

Les noms des membres du jury pour ces catégories n'ont pas été révélés, mais l'AMVCA a déclaré que le jury est composé de cinéastes expérimentés de tout le continent et que le juré en chef déterminera les gagnants dans les 16 catégories sans droit de vote.

