MONDE 7 MIN DE LECTURE Pourquoi forer de l’or noir en Ouganda est une arme à double tranchant Les sites de forage pétroliers de l'Ouganda, sont une ruche d'activité, avec plusieurs entreprises à l'œuvre pour atteindre les projections de revenus d'ici 2025. L'optimisme contraste avec les signaux d'alarme environnementaux entre autres. Partager

Plus de 100 000 personnes ont été déplacées par les projets pétroliers et d'oléoducs. Photo : TRT Afrika / Others