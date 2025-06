La compagnie énergétique britannique Shell a annoncé mardi la vente de sa division onshore SPDC au Nigeria pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars, après avoir déjà annoncé son retrait de la région troublée du delta du Niger.

La région riche en pétrole est depuis longtemps confrontée à des attaques et à des ruptures d'approvisionnement, ce qui a incité Shell à abandonner ses actifs onshore au profit d'activités offshore.

"Shell a conclu un accord pour vendre sa filiale nigériane onshore The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) à Renaissance, un consortium de cinq sociétés comprenant quatre sociétés d'exploration et de production basées au Nigeria et un groupe énergétique international", a déclaré la société dans un communiqué.

"Shell restera un investisseur majeur dans le secteur de l'énergie au Nigeria par l'intermédiaire de ses activités en eaux profondes et de ses activités gazières intégrées", a ajouté la société.

Le consortium comprend ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith et Petrolin.

Le géant coté à Londres recevra une somme initiale de 1,3 milliard de dollars, ainsi que des paiements supplémentaires en espèces pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars à l'achèvement du projet.

"Cet accord marque une étape importante pour Shell au Nigeria, conformément à notre intention précédemment annoncée d'abandonner la production pétrolière terrestre dans le delta du Niger", a ajouté Zoe Yujnovich, directrice de l'activité gazière intégrée et de l'amont de Shell.

La cession vise également à simplifier le portefeuille de Shell et à se concentrer sur ses activités offshores au Nigeria, a-t-elle ajouté.

"Shell voit un avenir radieux au Nigeria, avec des perspectives d'investissement positives dans le secteur de l'énergie", a déclaré Mme Yujnovich.

Nous continuerons à soutenir les besoins énergétiques croissants du pays et ses ambitions en matière d'exportation dans des domaines conformes à notre stratégie.

Le Nigeria, première économie d'Afrique et principal producteur de pétrole, cherche à attirer davantage d'investissements étrangers depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu en mai 2023, avec une série de réformes économiques.

Shell voit des opportunités d'investissement de 6 milliards de dollars au Nigéria, en particulier dans les projets onshores, de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL), a déclaré la présidence du pays en décembre.

Le Nigeria, membre de l'OPEP, a vu sa production de pétrole diminuer ces dernières années en raison de vols généralisés dans les oléoducs, d'attaques et de coûts d'exploitation élevés qui dissuadent les investisseurs terrestres.

