Le gouvernement rwandais s'est engagé à sortir 315 000 ménages de la pauvreté et de l'extrême pauvreté en deux ans, à partir de l'exercice fiscal 2023/2024.

Ce plan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un diplôme durable (NSSG), approuvée par le Conseil des ministres en novembre 2022, qui vise à accélérer la réduction de la pauvreté et de l'extrême pauvreté au Rwanda.

La stratégie vise à aider tous les ménages en situation d'extrême pauvreté à développer des moyens de subsistance durables et résistants aux chocs modérés et, à terme, à les sortir de la pauvreté.

Claudine Nyinawagaga, directrice générale de l'Agence de développement des entités administratives locales (LODA), a déclaré qu'en général, il est nécessaire de sortir 900 000 ménages vulnérables de la pauvreté.

"Cependant, cette année fiscale, nous allons commencer par sortir 315 000 ménages vulnérables de la pauvreté. Ces ménages deviendront autonomes. Après deux ans, nous soutiendrons d'autres ménages sur les 900 000 que nous voulons sortir de la pauvreté", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que les familles nécessiteuses obtiennent des emplois et des prêts à faible taux d'intérêt dans le cadre du programme Vision Umurenge (VUP), un programme de développement local intégré visant à accélérer l'éradication de la pauvreté, mais aussi la formation sur l'élevage et la création de l’emploi.

Mme. Nyinawagaga poursuit en soulignant que les bénéficiaires "auront accès à un environnement plus large pour une progression durable, y compris l'accès aux marchés, à l'emploi et à l'infrastructure."

"Pour optimiser l'efficacité, le programme fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation approfondis afin d'assurer une amélioration continue, et il y aura une forte coordination et un alignement sur la stratégie entre toutes les organisations impliquées, selon les responsables", conclut Mme. Nyinawagaga.

