Par Charles Mgbolu

Tel un tueur assoiffé de sang dans un conte effrayant, le choléra, une maladie bactérienne, a réussi à maîtriser l'art de se faufiler de manière agressive mais silencieuse derrière plusieurs pays et de provoquer ensuite la mort.

Le choléra est causé par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés contenant la bactérie. "L'agent vibrio choléra est capable de résister à l'acidité de l'estomac lorsqu'il pénètre et se dirige vers l'intestin pour se multiplier et provoquer des ravages liés à une excrétion excessive de liquides", Dr Adedoyin Ogunyemi, médecin de santé publique à Lagos, Nigeria, explique à TRT Afrika.

La Zambie, un pays de 20 millions d'habitants, est actuellement aux prises avec une épidémie. Depuis octobre de l'année dernière, les autorités ont signalé plus de 9 000 cas et 370 décès.

En 2023, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 48.280 cas suspects de choléra, dont 421 décès, selon les données de l'OMS. Il s’agirait de l’une des pires épidémies dans le pays depuis 2017.

La province du Nord-Kivu a signalé 62 % des cas de choléra du pays, dans un contexte de déplacements massifs de population et de mauvaise couverture en eau potable et en latrines hygiéniques.

Les plus touchés sont les camps de personnes déplacées autour de la capitale provinciale, Goma.

Des chiffres inquiétants

L'OMS affirme que les données préliminaires montrent que le choléra a augmenté de manière alarmante en 2023, avec plus de 667 000 cas et 4 000 décès dans le monde. En 2021, le Centre de contrôle des maladies du Nigeria a signalé 111 062 cas de choléra et 3 604 décès à travers le pays.

Des pays comme le Malawi, l'Afrique du Sud , le Zimbabwe , le Kenya, le Burundi et l'Éthiopie ont également lutté contre des épidémies mortelles de choléra.

En août 2023, l'UNICEF a déclaré que la propagation rapide de l'infection dans plusieurs pays africains n'était "pas seulement une épidémie mais une urgence pour les enfants".

Les responsables de la santé publique, comme le docteur Adedoyin Ogunyemi, préviennent que la piste sanglante de la maladie ne s'arrêtera pas si les indices capables de briser le triangle épidémiologique de la bactérie ne sont pas créés.

"Tant que vous continuerez à avoir un accès limité à une eau propre et salubre ; tant qu'il y aura un manque d'assainissement de base, un changement climatique et des inondations persistantes dans des infrastructures de drainage mal construites, cette infection bactérienne mortelle continuera à se propager'', a déclaré Ogunyemi à TRT Afrika.

Le mardi 16 janvier, la Zambie a lancé une campagne de vaccination orale massive contre le choléra ciblant les points chauds des townships de la capitale, Lusaka, qui a été gravement touchée par l'épidémie.

La campagne a commencé avec 1,4 million de doses reçues lundi de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a alloué à ce pays d'Afrique australe 1,7 million de doses de vaccin.

En lançant la campagne dans le canton de George, à Lusaka, la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, a déclaré que les résidents recevront une dose chacun au lieu des deux doses recommandées, car les vaccins sont insuffisants pour répondre aux besoins de tout le monde.

"Le vaccin sera également administré à nos agents de santé, qui ont été en première ligne dans la lutte contre le choléra" , a déclaré Masebo. Le président zambien Hakainde Hichilema a exhorté les citoyens à continuer de prendre des précautions conformément aux directives sanitaires, car l'épidémie était "toujours vivante".

Un raccourci dangereux

Les responsables de la santé préviennent que la vaccination à elle seule ne suffit pas. Ils appellent à davantage d’efforts pour lutter contre les problèmes environnementaux qui favorisent en premier lieu la propagation de la bactérie.

"Il est très injuste de sauter sur les sécurités offertes par les vaccins alors que de nombreuses personnes dans ces régions sujettes au choléra n'ont toujours pas les nécessités de base, comme l'eau potable et propre", a déclaré Alfred Darko, médecin de santé publique à Accra, au Ghana, à TRT Afrika.

Le Dr Ogunyemi convient qu’il faut s’attaquer aux causes profondes de cette maladie mortelle.

« Nous avons besoin d'une approche multisectorielle. Les ministères des ressources en eau, du développement rural et de l'urbanisme sont tous partenaires pour garantir la sécurité des infrastructures pour les populations."

L'OMS prévient que la résurgence mondiale du choléra reste une urgence de niveau 3, le niveau interne le plus élevé pour une urgence sanitaire nécessitant une réponse mondiale globale.

