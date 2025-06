Le sélectionneur égyptien Rui Vitoria a déclaré qu'il était "trop tôt pour dire" si Mohamed Salah pourrait rejouer à la Coupe d'Afrique des Nations de cette année, après s'être blessé lors du match nul 2-2 contre le Ghana jeudi.

L'attaquant de Liverpool est sorti en fin de première mi-temps du match du groupe B à Abidjan, après avoir semblé se faire mal à l'arrière de la jambe gauche.

"Nous ne savons pas encore quel est le souci. J'espère que ce n'est pas un gros problème... Il est trop tôt pour dire quelque chose", a déclaré Vitoria après le deuxième match nul consécutif (2-2) de son équipe dans le tournoi.

"Salah est un joueur extraordinaire, l'un des meilleurs joueurs du monde, et nous voulons avoir ce genre de joueur toujours avec nous".

Des joueurs bouleversés

Le penalty de Salah dans les arrêts de jeu a épargné à l'Égypte une défaite choquante contre le Mozambique lors de son premier match, et les Pharaons se sont retrouvés face à une équipe ghanéenne nettement améliorée, rapporte l'agence de presse AFP.

Les Black Stars, qui avaient été assommés 2-1 par le Cap-Vert pour débuter la compétition, ont pris l'avantage après la blessure de Salah grâce à une frappe lointaine de Mohammed Kudus dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Omar Marmoush a égalisé avant que Kudus ne frappe à nouveau, mais Mostafa Mohamed a permis à l'Égypte de repartir avec un point, l'attaquant nantais marquant pour le deuxième match d'affilée.

"Les joueurs étaient énervés après avoir concédé un but à la fin de la première mi-temps... mais c'est le football, nous avons changé d'état d'esprit en deuxième mi-temps, nous sommes entrés dans le match avec une énergie positive", a déclaré Vitoria.

Capables de gagner

"Ce n'est pas à cause de Salah, mais parce que le résultat n'était pas bon. La réaction et l'engagement de l'équipe ont été bons, mais Salah est un joueur extraordinaire et nous ne pouvons pas l'oublier".

Vitoria a insisté sur le fait qu'indépendamment de la nature de la blessure de Salah, son équipe est toujours capable de remporter un huitième titre CAN, un record.

"Aujourd'hui, nous avons montré, principalement en deuxième mi-temps, le courage et la qualité de cette équipe".

Lors d'un match précédent, jeudi, les Super Eagles du Nigeria ont battu les hôtes 1-0 après avoir été tenus en échec 11 par la Guinée équatoriale lors de leur premier match dimanche.

