L'épidémie qui s’est déclarée en octobre a fait 412 personnes morts sur 10 413 cas enregistrés, selon le dernier décompte établi mercredi par l'Institut de santé publique de Zambie, rapporte Africanews.

Le ministère de la Santé indique que le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans neuf provinces sur dix, et que le pays d'environ 20 millions d'habitants a enregistré plus de 400 cas par jour, selon la même source.

Des épidémies de choléra ont récemment eu lieu dans d'autres pays d'Afrique australe, notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Plus de 200 000 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés en Afrique australe depuis début 2023, a indiqué l'UNICEF cité par le même média.

La Zambie a connu plusieurs épidémies majeures de choléra depuis les années 1970, mais celle-ci est la pire depuis 20 ans en termes de nombre de cas, selon le Dr Mazyanga Mazaba, directeur des politiques de santé publique et de la communication à l'institut de santé publique, rappelle Africanews.

La majorité des cas étant signalés à Lusaka, la capitale, un stade national de football de 60 000 places a été transformé en centre de traitement et accueille environ 500 patients en même temps, a déclaré le ministre de la Santé, cité par le même média.

