Par Coletta Wanjohi

Les murmures de mécontentement couvent au sein de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) d'Afrique de l'Est, composée de huit partis, se font désormais forts et clairs alors que le sommet extraordinaire des chefs d'État membres du 18 janvier s'ouvre à Kampala, la capitale ougandaise, avec deux pays – le Soudan et l'Éthiopie – sautés. La rencontre.

Le Soudan a suspendu ses liens avec le bloc régional pour protester contre l'invitation au sommet de Mohamed Hamdan Dagalo, le chef des Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

Le ministère des Affaires étrangères de ce pays en conflit a déclaré que l'invitation adressée à Dagalo constituait « une violation de la souveraineté du Soudan, des chartes de l'IGAD et des règles régissant le travail des organisations internationales et régionales ».

D'un autre côté, l'Éthiopie a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de participer au sommet en raison de « son engagement envers un engagement préalable qui chevauche la réunion prévue et du court préavis accordé pour convoquer le sommet extraordinaire ».

Ironiquement, l'objectif du sommet est de contribuer à mettre fin au conflit en cours entre l'Éthiopie et la Somalie et au conflit interne au Soudan entre l'armée et les paramilitaires des RSF.

Outre l’Éthiopie et le Soudan, l’IGAD comprend Djibouti, l’Érythrée, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et l’Ouganda. Djibouti, président du bloc régional, a convoqué un sommet extraordinaire le 11 janvier.

Conflits régionaux

Le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie concerne un nouvel accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Le 1er janvier de cette année, l’Éthiopie a signé un accord pour louer le littoral du Somaliland en échange de la reconnaissance de sa souveraineté.

Dans le cadre de cet accord, le Somaliland prévoit de louer à l'Éthiopie une étendue de terre de 20 kilomètres (12,4 milles) le long de son littoral pour y établir une base maritime, a déclaré le président Muse Bihi Abdi du Somaliland.

"Le protocole d'accord ouvrira la voie à la réalisation des aspirations de l'Éthiopie visant à sécuriser l'accès à la mer et à diversifier l'accès aux ports maritimes", indique un communiqué du bureau du Premier ministre éthiopien.

La Somalie a suspendu ses relations diplomatiques avec l'Éthiopie, affirmant que le Somaliland reste sur son territoire et n'a pas le pouvoir de signer un accord bilatéral de manière indépendante avec un quelconque pays.

Le Somaliland a cédé à la Somalie il y a plus de 30 ans, mais n'est toujours pas reconnu comme un État indépendant par l'Union africaine ou les Nations Unies.

Ambiance de méfiance

En marge du 19e Sommet du Mouvement des pays non alignés, que Kampala accueille parallèlement à la réunion extraordinaire de l'IGAD, le secrétaire permanent de la Somalie au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Hamza Adan Haadow, a admis que son pays ne pouvait pas se permettre un nouveau conflit avec un voisin.

L’Éthiopie semble déterminée à poursuivre les relations qu’elle a nouées avec le Somaliland. Les deux ont déjà signé un accord de coopération militaire.

Dans un contexte d’escalade des tensions, les États-Unis ont pesé sur le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie, soulignant les problèmes de sécurité potentiels posés par l’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland.

"Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est que l'accord menace de perturber la lutte que les Somaliens, les Africains en général et les partenaires internationaux régionaux, y compris nous, mènent contre al-Shabab", a déclaré John Kirby, directeur des communications stratégiques du Conseil national de sécurité.

Le défi du Soudan

La décision du Soudan de suspendre son engagement avec l'IGAD intervient un peu plus d'un mois après que le gouvernement de transition, dirigé par le président Abdel Fattah al-Burhan, et RSF ont convenu d'entamer des négociations sur un éventuel cessez-le-feu, première étape vers la fin du conflit depuis avril de l'année dernière...

Alors que la trêve tant attendue n'est pas encore concrétisée, le Soudan s'offusque du fait que l'IGAD ait inscrit son conflit interne à l'ordre du jour du sommet « sans consultation ». L'invitation du chef de RSF, Dagalo, à cet événement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à en croire le communiqué du ministère des Affaires étrangères cette semaine.

Les implications de cette décision pourraient être considérables. Couper les liens avec l'IGAD se traduit par un blocage total des efforts de médiation du bloc régional pour réconcilier les belligérants.

"Dans le domaine de l'engagement multilatéral, les diversités inhérentes aux positions et aux intérêts des États membres soulignent l'impératif de efforts de collaboration pour harmoniser ces perspectives", a écrit Nuur Mohamud Sheekh, ancien porte-parole du secrétaire exécutif de l'IGAD, sur X.

"Le paradigme de sécurité d'aujourd'hui s'étend au-delà des frontières nationales, englobant les dimensions régionales et mondiales. Reconnaissant la dynamique en évolution, l'IGAD doit s'adapter à ces réalités à travers des consultations inclusives et des réformes nécessaires pour renforcer son efficacité", a-t-il conseillé.

La population assiégée du Soudan continue de subir les conséquences des parties belligérantes dans le pays. Les Soudanais n’ont pas connu un semblant de normalité sociopolitique depuis le renversement du gouvernement d’Omar al-Bashir en 2019.

Neuf mois après le début du conflit, que l'ONU décrit comme « l'une des crises les plus rapides au monde et la plus grande crise de déplacement au monde », environ 7,4 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan ou forcées de fuir vers les pays voisins.

Le Soudan qui s’éloigne de l’IGAD et l’Éthiopie qui reste à l’écart du sommet de Kampala suggèrent que la pourriture est profonde.

