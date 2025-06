Par Yahya Habil

La présidence de la République de Namibie a récemment publié une déclaration rejetant ce qu'elle considère comme "le soutien de l'Allemagne aux intentions génocidaires de l'État raciste israélien contre des civils innocents à Gaza".

Cela fait suite au rejet par l'Allemagne d'une affaire de génocide intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre Israël pour sa guerre en cours contre Gaza.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, la Namibie a rappelé le génocide du peuple namibien commis par l'Empire allemand comme le premier génocide du 20e siècle (1904-1908).

L'Allemagne, qui n'a pas encore complètement expié le génocide, n'a aucune position morale en matière de génocide et de crimes contre l'humanité.

En effet, comme l’a souligné la présidence namibienne, l’Allemagne souffre de son incapacité à tirer les leçons de son horrible histoire.

Avec les critiques de la Namibie à l'égard de l'Allemagne et l'inculpation d'Israël par l'Afrique du Sud devant la CIJ, un thème ou une tendance récurrente a commencé à se former, si ce n'est déjà fait, où les pays africains deviennent les avant-gardes des règles internationales et une autorité en matière de crimes contre l'humanité dans le monde entier.

Boussole morale biaisée

En fait, les pays africains constituent l'épine dorsale de la résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a déclaré le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination raciale.

En outre, et plus récemment, la Gambie a porté plainte contre le Myanmar devant la CIJ pour des accusations de génocide contre le peuple Rohingya.

En conséquence, les pays africains ont comblé un vide dans ce monde en devenant la voix de la raison et en faisant naître un sens de la justice qui faisait cruellement défaut, parce que les pays occidentaux, leaders mondiaux, ont révélé à maintes reprises leurs distorsions. Boussole morale.

En outre, il est tout à fait naturel que les pays africains soient le fer de lance de la lutte contre l'oppression et le colonialisme, puisque les épisodes les plus horribles de ce dernier se sont produits en Afrique. En d’autres termes, les Africains connaissent trop bien les horreurs du colonialisme, c’est pourquoi ils sont prêts à adopter une véritable politique et une véritable identité "Plus jamais ça".

Et lorsqu’il s’agit du cas spécifique d’Israël et de son acte de nettoyage ethnique envers le peuple palestinien à Gaza, ce n’est absolument pas une coïncidence si c’est l’Afrique du Sud qui poursuit Israël en justice.

N'est plus enchaîné

Cela est pertinent parce que l'Afrique du Sud a un grief supplémentaire qui est celui de l'apartheid, c'est-à-dire du système de ségrégation raciale qui a officiellement gouverné le pays de 1948 à 1991, et qui est la loi du pays en Israël depuis sa création qui, ironiquement, a également eu lieu en 1991. 1948.

L'Afrique du Sud d'aujourd'hui n'est plus enchaînée par l'apartheid, mais est gouvernée par le même peuple qui a vaincu le régime de l'apartheid qui était autrefois un allié d'Israël.

En outre, même si cela n'a pas été mentionné dans le récent message de la présidence namibienne, il en va de même pour la Namibie, car l'expérience nationale de la Namibie n'est pas si différente de celle de l'Afrique du Sud. Après tout, le pays était autrefois connu sous le nom de Sud-Ouest africain et était sous le contrôle du gouvernement sud-africain jusqu’en 1990.

Par conséquent, la Namibie a également ce statut moral supplémentaire car elle a également souffert du régime de l’apartheid, et pas seulement du génocide commis contre sa population au début du XXe siècle, qui a vu la punition collective des peuples Herero et Namaqua de Namibie.

Comme on peut le déduire, les événements de ce génocide ressemblent étrangement à ce qui s'est produit à Gaza, donnant ainsi à la Namibie une raison supplémentaire de s'opposer aux actions d'Israël.

La peur de l'image de marque en Allemagne

La Namibie, tout comme sa nation sœur l’Afrique du Sud, veille à ce que les leçons tirées du colonialisme ne soient pas vaines, car elle défend aujourd’hui la cause palestinienne, la cause de tous les peuples opprimés.

Contrairement à l’Allemagne, son ancien colonisateur, la Namibie a très bien la capacité de tirer de précieuses leçons de sa propre histoire.

Grâce à son expérience nationale, la Namibie a compris que son indépendance, issue du génocide et du colonialisme, signifiait qu'elle devait veiller à ce qu'une telle injustice ne se reproduise pas.

D’un autre côté, l’Allemagne n’a pas retenu la leçon selon laquelle un génocide contre un groupe quelconque, et pas seulement contre les Juifs, est inacceptable, quel que soit le contexte.

Au lieu de cela, il reste moralement incompétent en fermant les yeux sur les actions d’Israël, craignant d’être une fois de plus qualifié d’antisémite.

Cela n’a rien de surprenant puisque la politique étrangère de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale a été centrée sur l’éloignement du pays de l’image d’un agresseur mondial.

Les crimes à l'intérieur

Cependant, ce que l'Allemagne semble ignorer, c'est qu'en soutenant les récentes actions d'Israël, elle ravive et renforce l'image même de l'agresseur.

Quant à la Namibie et à ses frères africains, malgré cette position honorable de véritable élévation morale, ils ont encore un long chemin à parcourir s'ils veulent rester la voix de la raison et l'autorité en matière de crimes contre l'humanité dans le monde inhumain d'aujourd'hui.

Les pays africains devraient également prêter attention aux crimes contre l’humanité commis ailleurs, notamment sur le continent lui-même, car ils sont malheureusement nombreux.

Ce n’est qu’alors que l’Afrique pourrait se trouver au seuil d’une résurgence historique et civilisationnelle, puisque la morale est le véritable fondement et le point de départ de toute civilisation solide.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste indépendant libyen spécialisé dans les affaires africaines. Il travaille actuellement avec un groupe de réflexion au Moyen-Orient.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.

