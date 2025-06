Salah n'a manqué que 10 matches de Premier League en six saisons et demie avec Liverpool.

L'entraîneur de Liverpool, Klopp, a été surpris d'apprendre que son attaquant avait été contraint de quitter le terrain lors du match nul 2-2 entre l'Égypte et le Ghana, jeudi.

L'Allemand s'interroge désormais sur l'étendue de la blessure de Salah et sur sa durée d'indisponibilité.

"Sur le moment, c'était un choc. Il l'a senti et nous allons savoir à quelle fréquence Mo doit sortir, donc il y avait vraiment quelque chose", a déclaré Klopp aux journalistes vendredi.

"Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. J'ai parlé avec lui hier soir. Ils font des examens complémentaires et nous en saurons plus ensuite".

Après le match, le sélectionneur égyptien Rui Vitoria a déclaré qu'il espérait que la blessure de Salah n'était pas un gros problème, ajoutant : "Je pense que ce n'est pas dangereux : "Je pense que ce n'est pas dangereux, mais voyons si Salah se rétablit".

Klopp a révélé que Liverpool attendrait d'autres informations avant de décider d'envoyer ou non son équipe médicale en Côte d'Ivoire pour examiner Salah.

"C'est trop tôt. Nous verrons. Cela dépend du diagnostic", a-t-il déclaré.

"Les Égyptiens vont faire une échographie et une IRM et nous saurons alors ce qu'il en est et quels sont les plans de l'Égypte".

Alors que Liverpool ne s'attendait pas à ce que Salah revienne de la Coupe des Nations avant le début du mois de février, une blessure de longue durée serait un coup dur pour les leaders de la Premier League qui sont à la recherche du titre, tout en disputant la FA Cup, la League Cup et l'Europa League.

Dimanche, les Reds se rendront à Bournemouth avec l'intention de porter leur avance en tête à cinq points.

En raison d'une combinaison de blessures et d'engagements internationaux, Klopp sera privé de Salah, Wataru Endo, Kostas Tsimikas, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Thiago Alcantara, Dominik Szoboszlai et Stefan Bajcetic.

Robertson, Alexander-Arnold et Szoboszlai sont les plus proches d'un retour, potentiellement lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue mercredi à Fulham.

Liverpool avait battu les Cottagers 2-1 lors de l’aller disputé à Anfield.

"Ils sont tous positifs mais pas prêts. Ils se rapprochent de plus en plus et certains d'entre eux pourraient participer à l'entraînement de l'équipe la semaine prochaine, mais pour le match de Bournemouth, je n'attends personne", a déclaré Klopp.

"Après Bournemouth, peut-être pour Fulham, nous verrons comment les garçons se comportent, mais ils sont tous proches. Trent est proche, Dom est proche, Robbo est proche".