La compagnie danoise Maersk a déclaré vendredi qu'elle suspendait temporairement les réservations à destination de Djibouti en provenance d'Asie, du Moyen-Orient, d'Océanie, d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud sur son service Blue Nile Express.

"La situation dans et autour de la mer Rouge et du golfe d'Aden reste volatile et tous les renseignements disponibles confirment que le risque de sécurité reste à un niveau significativement élevé", a déclaré Maersk dans un communiqué.

Le transporteur de conteneurs a déclaré qu'avec effet immédiat, son service Blue Nile Express ne desservirait pas Djibouti, ni les ports de Jeddah et du Roi Abdallah en Arabie saoudite.

Lire aussi : Les États-Unis et le Royaume-Uni frappent les Houthis du Yémen, des contre-attaques sont en cours, selon les rebelles

Le Blue Nile Express relie normalement les ports des Émirats arabes unis, d'Oman, d'Inde, de Djibouti et d'Arabie saoudite.

Maersk ne s'attend pas à ce que la capacité de transport soit affectée.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp