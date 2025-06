Par Dayo Yussuf

Les rues de Kampala sont en effervescence alors que quelque 4 000 délégués venus de plus de 120 pays se rendent dans la capitale ougandaise pour ce que beaucoup considèrent comme un moment décisif pour le Mouvement des non-alignés (NAM).

Fondé en 1961 comme rempart pour les pays en développement sur fond de guerre froide, le MNA a persévéré pendant plus de six décennies sans que ses aspirations fondamentales soient examinées.

Mais alors que le 19e sommet du Mouvement des pays non alignés, qui doit durer une semaine, se déroule dans ce pays d'Afrique de l'Est pour tracer sa voie future, la pression s'accentue sur l'organisation pour qu'elle fasse le contraire de ce qui avait été convenu lors de sa création : choisir son camp.

Cependant, même si le MNA n’est pas intrinsèquement aligné avec ou contre un bloc de pouvoir important, quelqu’un peut-il affirmer avec certitude que les membres de l’organisation sont tous "non alignés" ?

Les experts en diplomatie voient la plupart des pays membres confrontés à une sorte de dilemme.

"Il est difficile pour les pays de dire qu'ils ne sont pas alignés parce que nous vivons dans un monde où nous sommes interdépendants", a déclaré le Dr Edgar Githua, analyste des relations internationales, de la diplomatie et de la sécurité du Kenya, à TRT Afrika.

Compte tenu de ce scénario, il pourrait sembler que le mouvement s’accroche à une paille pour rester pertinent dans un monde où les alignements façonnent la géopolitique mondiale.

"Nous avons atteint un point où les gens n'ont plus d'ennemis permanents ni de positions fixes. Nous n'avons que des intérêts permanents, ce qui signifie que les gens qui sont amis aujourd'hui peuvent être ennemis demain ou vice versa, selon les intérêts en jeu", explique le Dr Githua.

Unique en son genre

Après les Nations Unies, le MNA est la deuxième plus grande organisation en termes de pays membres. Le MNA comprend actuellement 53 pays d'Afrique, 39 d'Asie, 26 d'Amérique latine et des Caraïbes et deux d'Europe.

Il comprend également la Palestine, État non membre de l’ONU, 17 autres pays observateurs et dix organisations observatrices.

Mais contrairement à d’autres blocs régionaux et internationaux, il ne dispose pas d’une charte fondatrice formelle, d’une loi, d’un traité ou d’un secrétariat permanent.

Le pays membre qui assure la présidence tournante du NAM est responsable de la coordination et de la gestion des affaires de l'organisation. L'Ouganda a été nommé président pour trois ans.

Alors, quand l’organisation n’a pas de charte contraignante pour les membres autre que la philosophie convenue d’être « non-aligné », pourquoi s’associer à un tel mouvement ?

"Comme le montrent la réponse mondiale à la guerre russo-ukrainienne, au conflit israélo-palestinien ou au conflit sino-américain, les pays tentent de jouer la sécurité. C'est parce qu'ils veulent travailler avec tout le monde", explique le Dr Githua.

"Les pays du MNA se rendent compte qu'ils risquent de perdre le plus s'ils choisissent leurs positions."

Marcher sur la corde raide

Les experts estiment que les pays évoluent généralement dans une direction similaire, en fonction de leurs programmes unifiés. Mais cela ne veut pas dire que l’on vous reprocherait d’avoir choisi de rester seul.

Pour cette raison, même les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont le droit de choisir de ne pas voter sur une résolution particulière sur laquelle ils ont des réserves.

"De nombreux pays choisissent de ne pas s'aligner sur ce point en gardant à l'esprit leurs besoins futurs que le Moyen-Orient ou les pays arabes pourraient satisfaire. Des exceptions, comme l'Afrique du Sud, adoptent des positions fortes, mais tous les autres veulent peut-être jouer la neutralité", déclare le Dr. Githua.

Comme l’ont démontré des cas précédents, certains pays ont été victimes politiquement et économiquement du fait qu’ils ont pris parti par choix ou par contrainte.

Alors, qu’est-ce qui différencie la situation mondiale actuelle du fait que les membres du MNA doivent revisiter le dilemme : rester neutres ou se ranger du côté de quelqu’un ?

"Dans la politique mondiale, les grandes puissances veulent savoir où vous vous situez. La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne ressentent le besoin de savoir où se positionnent les autres sur des questions particulières, car le monde est devenu très compétitif", explique le Dr Githua à TRT. Afrique.

Ultimatum "nous ou eux"

La crainte de prendre le mauvais camp sur une question, en particulier lorsque les répercussions sont considérables, peut pousser les pays dans des groupes avec lesquels ils ne partagent pas nécessairement les mêmes points de vue.

"L'un des principaux objectifs du mouvement NAM est de faire avancer le programme selon lequel si je ne veux pas vous soutenir, pouvez-vous s'il vous plaît me laisser tranquille ?" dit le Dr Githua.

"C'est la nouvelle façon de penser. Laissez-nous tranquilles ; ne nous entraînez pas dans vos combats. Ce choix est ce que les pays membres tentent de protéger. Étant donné la direction que prend le monde, tout le monde est poussé à prendre position sur presque tous les sujets. Tout."

Lors du 19e sommet du MNA, les questions en tête de l'ordre du jour sont la guerre israélienne contre Gaza, la souveraineté des États membres, l'escalade du conflit entre la Somalie et l'Éthiopie, les conflits armés dans différentes parties du monde, l'insécurité alimentaire, la migration, le chômage, les pandémies, le climat. le changement et le terrorisme.

Les délégués formeront deux comités – politique et socio-économique – dont la mission est d'ancrer les négociations qui façonneront le document final de Kampala. Cela sera adopté par les ministres des Affaires étrangères et déclaré lors du sommet des chefs d’État.

Le Dr Githua prévoit que l’organisation devra continuer à jouer un rôle d’équilibriste et être prise au sérieux.

"Cela va être une question très compliquée", a-t-il déclaré à TRT Afrika. "La plupart de ces pays du MNA ont des opinions bien arrêtées sur de nombreuses questions. En outre, bon nombre de ces questions sont liées à leurs intérêts. Ce sont eux qui finiront par choisir une position."

