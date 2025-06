Par Fathiya Bayusuf

Les céramiques anciennes font partie des objets précédemment découverts le long de la côte est-africaine, qui témoignent d'une culture durable de décorations incisées utilisées par les communautés locales.

L'art de la céramique a été transmis de génération en génération et est encore visible dans les communautés modernes de la côte, avec des influences venant d'aussi loin que l'Égypte et les régions d'Extrême-Orient encore intactes.

Dans la célèbre ville côtière de Mombasa, au Kenya, j'ai rencontré Time Mwinyi dans le quartier de Jomvu Kuu, à Mombasa, alors qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, idéalement situé près de chez elle. Ici, elle rejoint ses camarades femmes dans la poterie céramique.

Le savoir-faire consistant à créer des pots et des produits en argile est toujours une pratique traditionnelle très appréciée, en particulier parmi les femmes. Leur savoir-faire dans la fabrication de casseroles, de marmites et d'ustensiles en argile fait partie des caractéristiques importantes de la culture swahili moderne.

Préserver la culture

C'est une compétence autochtone qui leur a permis de préserver leur culture et de gagner leur vie, selon Mwinyi.

« Ce savoir-faire nous a amené loin ; il découle des enseignements de nos aînés et nous nous efforçons de le perpétuer et de le transmettre aux générations futures. C'est une belle opportunité car en fabriquant nos pots, nous pouvons les vendre et gagner un revenu pour soutenir l'éducation de nos enfants. l'éducation et les besoins de la famille", a déclaré Mwinyi à TRT Afrika.

Les femmes travaillent en groupe dans le processus de fabrication des produits en céramique. La première étape consiste à mélanger de l'argile et du sable spécial, à ajouter de l'eau et à laisser reposer pour obtenir un mélange correct. Une fois l’argile prête, elle est pétrie jusqu’à obtenir une bonne consistance.

"L'étape suivante consiste à façonner une tour spéciale en soulevant l'argile, et la partie intérieure est prise pour former la forme du pot. Un morceau de coque de noix de coco trempée est utilisé pour lisser la partie intérieure du pot. Ensuite, avec le plus grand soin, le pot terminé est découpé et placé sur une pierre. Ce processus nécessite de l'habileté et de la précision, sinon le pot pourrait être endommagé", explique Mwinyi.

Les pots sont ensuite mis à sécher. Le même processus est également utilisé pour fabriquer d’autres objets en argile tels que des bols, des poêles et des passoires.

"Après séchage, la partie inférieure des pots est découpée et joliment façonnée. Nous ajoutons quelques petites décorations sur le dessus, puis nous affinons avec du plâtre. Les pots sont disposés et nettoyés soigneusement avant d'être enfin placés au soleil", explique Mwinyi.

Fours traditionnels

Après séchage au soleil, les pots sont cuits dans des fours traditionnels en utilisant des coques de noix de coco et de l'herbe spéciale dans la zone jochoni. Ceci est fait pour obtenir la chaleur et la fumée requises.

"Lorsque nous mettons les pots dans les jochoni pendant plusieurs heures et qu'ils sont prêts, nous les sortons et les laissons refroidir. Après cette étape, les produits sont prêts à être utilisés ou vendus", ajoute-t-elle.

Les produits sont populaires parmi les commerçants du marché de poterie de Mwembe Tayari à Mombasa.

Mais l’utilisation d’ustensiles traditionnels en céramique a diminué en raison de la concurrence des pots métalliques, des ustensiles en verre et de la porcelaine.

"Le commerce de la poterie a un peu décliné depuis l'introduction d'objets modernes comme les pots en métal. Par conséquent, nous avons dû ajouter d'autres produits tels que des balais, des paniers à vanner, des pilons et d'autres articles", explique Kulthum Shenga Khamis, un commerçant de poterie.

Les habitants de la région de Jomvu Kuu restent fidèles aux pots et ustensiles en céramique plutôt qu'aux articles modernes. Ils estiment qu’ils présentent de nombreux avantages en matière de cuisine et de santé.

"Vous ne pouvez pas comparer un pot en argile à un pot en métal, car un pot en argile dure plus longtemps et ne gâte pas les aliments prématurément comme le font les pots en métal. D'autres articles comme les casseroles peuvent ajouter une saveur unique à votre sauce. Les passoires peuvent être utilisées comme Les couvertures et d'autres produits comme la 'maziga' peuvent être utilisés comme support de cuisson lorsque l'on utilise du bois ou du charbon de bois", souligne Mwinyi.

En raison des défis posés par le déclin des compétences autochtones en matière de fabrication de pots et de produits en argile, ces femmes se sont réunies pour former leur association.

L'association vise à préserver leur culture en enseignant aux générations futures et en participant aux festivals culturels organisés à Mombasa et dans d'autres régions.

