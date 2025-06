Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a critiqué le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en raison de l'absence d'un membre permanent représentant l'Afrique.

"Comment pouvons-nous accepter que l'Afrique ne dispose toujours pas d'un seul membre permanent au Conseil de sécurité ? a écrit M. Guterres sur X.

"Les institutions doivent refléter le monde d'aujourd'hui et non celui d'il y a 80 ans. Le Sommet du Futur de septembre sera l'occasion d'envisager des réformes de la gouvernance mondiale et de rétablir la confiance", a-t-il ajouté.

M. Guterres a également réitéré sa demande d'un cessez-le-feu humanitaire urgent et de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages à Gaza.

"Je ne relâcherai pas mon appel en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat et de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages", a-t-il déclaré.

Soulignant la crise humanitaire à Gaza, qui subit un assaut des attaques israéliennes, il a déclaré : "Les habitants de Gaza meurent non seulement parce qu'ils ont perdu leur maison, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre choix : "Les habitants de Gaza meurent non seulement sous les bombes et les balles, mais aussi par manque de nourriture et d'eau potable, et les hôpitaux sont privés d'électricité et de médicaments.

