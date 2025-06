Des centaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont organisé une manifestation en Espagne pour exiger la fin des attaques israéliennes dans la bande de Gaza.

Plus de 100 organisations de la société civile espagnole, réunies au sein du "Réseau de solidarité contre l'occupation de la Palestine" (RESCOP), ont mis en place des rassemblements dans plus de 90 villes et districts, auxquelles ont participé des centaines de milliers de personnes.

Des milliers de protestataires tchèques ont à leur tour exprimé leur déception à Prague face au soutien appuyé du gouvernement à Israël dans le cadre de l'opération militaire en cours à Gaza. La manifestation, à l'appel de groupes de défense et de solidarité pro-palestiniens, a rassemblé plus d'un millier de personnes dans différents quartiers de la ville.

Les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza demandant au gouvernement tchèque de revenir sur ses politiques pro-israéliennes et ont qualifié l'action militaire de "guerre injuste".

A Genève, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont organisé, malgré le froid, un rassemblement samedi en soutien à Gaza. Les participants ont défilé, brandissant des banderoles et des drapeaux palestiniens.

Au Pays-Bas, l'université d'Amsterdam a temporairement fermé les entrées et sorties des bâtiments du campus de Roeterseiland afin d'empêcher un sit-in prévu par les étudiants dans le bâtiment principal en soutien à la Palestine. Sans se décourager, les étudiants se sont rassemblés sur un pont du campus et ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Arrêtez le génocide à Gaza", "Libérez la Palestine" : "Arrêtez le génocide à Gaza", "Libérez la Palestine" et "L'existence est une résistance".

Un sit-in contre l'entreprise de défense britannique BAE a eu lieu samedi à Londres concernant ses ventes d'armes à Israël. Les manifestants ont accusé BAE de se rendre complice des crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza en continuant à vendre des armes à Tel-Aviv.

Portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "La société BAE profite des crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza : "La société BAE profite du génocide à Gaza", "Arrêtez le massacre à Gaza", "Cessez le feu maintenant", les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment de la société dans le centre de Londres et ont exigé qu'elle cesse d'exporter des armes vers Israël.

Des milliers de professionnels de la santé de New York, aux États-Unis, ont organisé pour leur part une manifestation en faveur de la Palestine à l'occasion de la journée Martin Luther King Jr, lundi 15 janvier. Exigeant la fin des attaques incessantes d'Israël contre la bande de Gaza assiégée, ils ont brandi des banderoles et des drapeaux palestiniens et ont défilé dans les rues de la ville.

