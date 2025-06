Les Nations unies ont annoncé, dimanche, que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont fait plus de 13 000 morts et près de 26 000 blessés depuis le 15 avril dernier.

C'est ce qui ressort d'un communiqué du Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), dont une copie est parvenue à Anadolu.

''Plus de 13 100 personnes ont été tuées et près de 26 51 autres ont été blessées dans tout le pays depuis que les combats ont éclaté pour la première fois entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide le 15 avril, alors que neuf mois plus tard, près de 7,6 millions de personnes ont fui leurs foyers et se sont réfugiées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan'', a détaillé le communiqué.

Et d'ajouter, "6,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 1,5 million de personnes ont fui vers les pays voisins depuis le 15 avril dernier".

Le 7 décembre, les Nations unies ont déclaré que plus de 12 000 personnes ont été tuées dans la guerre en cours entre l'Armée et les Forces de soutien rapide depuis la mi-avril.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre de combats entre l'armée, dirigée par le président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, dirigées par le vice-président du même Conseil, Mohamed Hamdan Dogolo (Hemidti).

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp