La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié dans la nuit de dimanche à ce lundi 22 janvier, les noms de 688 personnes élues provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus pour l’ensemble de la RDC.

La CENI avance un chiffre de 17. 960.910 de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 3 % dans chaque province.

La ville province de Kinshasa a plus de députés provinciaux, soit plus de 40 en raison de son grand nombre d’électeurs.

Cependant, quelques circonscriptions ne sont pas concernées par cette publication.

Selon la décision de la CENI, les résultats des députés provinciaux des circonscriptions de Budjala dans le Sud-Ubangi, Bomongo et Makanza dans l’Equateur n’ont pas été publiés pour raison d’enquête sur le disfonctionnement y observé le jour de vote.

A ces trois circonscriptions s’ajoutent celles de Masimanimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi où les scrutins ont été annulés par la CENI pour fraude, mais aussi les territoires de Masisi et Rustshuru au Nord-Kivu où les élections n’ont pas été organisées à cause de l’insécurité.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima a appelé, ce même lundi, tous les candidats qui contestent les résultats à saisir les cours et tribunaux.

Il a dit lancer cet appel au regard de multiples réactions après la publication des résultats des législatives nationales.

Le président Felix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre avec 73,34% des voix.

"La CENI s’est efforcée de réaliser un bon travail mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Les Cours et Tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canaux non indiqués sont tout à fait contre productives. Elles ne peuvent qu’uniquement susciter de l’émoi et créer de l’incompréhension. La voie la plus indiquée reste et demeure le recours à la justice", a-t-il conseillé.

Il a regretté qu’un « bon nombre de plaintes sont purement et simplement sans fondement, parce que basées sur une compréhension erronée des dispositions légales telles que le seuil électoral ou encore le quotient électoral ».

Lors de cette cérémonie de publication, la CENI a indiqué que la publication des résultats provisoires de 915 conseillers communaux sur plus de 50.000 candidats se fera lundi 22 janvier.

