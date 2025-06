Par Takunda Mandura

TRT Afrika- Harare, Zimbabwe

Aluwaine Tanaka Manyonga a étudié l'ingénierie électrique au cours de ce qu'il considère comme la pire phase de délestage que le Zimbabwe ait connue.

"Pendant la majeure partie de 2019, nous serions sans électricité jusqu'à 19 heures par jour", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

"Sans une solution électrique que j'avais expérimentée à l'époque, des coupures de courant aussi sévères m'auraient privé de précieuses heures d'étude."

Ce qui a commencé comme un ingénieux hack d'électricité alimente désormais les rêves de centaines d'enfants dans la ceinture rurale du Zimbabwe, où l'électricité est soit inexistante, soit irrégulière.

L'invention du jeune ingénieur et entrepreneur, appelée Lanterne Chigubhu, permet aux écoliers qui n'ont pas d'électricité chez eux d'utiliser l'éclairage solaire pour étudier la nuit.

La lampe portable, fabriquée presque entièrement à partir de matériaux mis au rebut et facile à assembler, s'attaque également au problème du stockage des déchets plastiques et électroniques grâce au recyclage.

Les partisans de la technologie verte font tous l'éloge du projet de Manyonga, qui exploite l'énergie solaire et exploite la disponibilité facile des déchets recyclables pour créer une source de lumière propre et fiable qui a profondément impacté le système éducatif de ce pays d'Afrique australe.

Dissiper les ténèbres

À peine 50 % de la population du Zimbabwe a accès à l'électricité, selon le rapport sur les progrès énergétiques de la Banque mondiale pour 2021. Ces données inquiétantes sont aggravées par le fait que dans les zones rurales, seuls 30 % des ménages disposent de l'éclairage.

L’une des principales victimes d’ une couverture électrique aussi faible est l’éducation. Manyonga, diplômé de l'Université du Zimbabwe, a conçu la lanterne Chigubhu en jouant avec l'idée de résoudre deux problèmes avec une seule solution.

Convaincu que le concept était durable et évolutif, il a enregistré sa société appelée Zambezi Ark Technology (Zar Tech) en septembre 2022 pour proposer le produit au grand public.

Depuis, Zar Tech donne du pouvoir aux communautés rurales grâce au concept d'éclairage solaire simple mais révolutionnaire de Manyonga.

Cette alternative écologique à l'éclairage électrique conventionnel réduit considérablement la pollution de l'environnement en réutilisant les bouteilles en plastique jetées et en utilisant des déchets électroniques tels que des puces LED et des batteries lithium-ion.

"Lors du développement de mon concept de lanterne, trouver le bon boîtier a été un défi. J'ai ensuite réalisé que je pouvais utiliser toutes ces bouteilles en plastique jetées qui traînaient dans les décharges. Le prototype alimenté par l'énergie solaire était joli et fonctionnait bien, ce qui a conduit au début de ce voyage", se souvient Manyonga.

Gains multiples

Les produits importés de Chine constituent l’essentiel des équipements d’éclairage des foyers zimbabwéens. La plupart de ces lampes LED et autres articles sont de qualité inférieure, ce qui se traduit par une durée de vie courte et une accumulation plus rapide des déchets électroniques.

"Outre la nécessité de trouver une alternative à l'électricité conventionnelle, l'une des choses qui m'a poussé à démarrer ce projet était que nous n'avions pas de lumières durables. La plupart des lampes LED ne durent pas longtemps et sont rapidement destinées à la poubelle, ce qui entraîne augmentation des déchets électroniques", explique Manyonga.

À l’échelle mondiale, les déchets plastiques constituent un défi considérable. Le Zimbabwe génère environ 1,9 million de tonnes de déchets par an, dont près de 20 % sont du plastique.

Les experts sont convaincus que les solutions innovantes basées sur la valorisation des déchets électroniques pour résoudre un problème particulier peuvent présenter de multiples avantages.

Inspiration et distinctions

Ce qui donne à Manyonga la plus grande satisfaction, c'est de voir son innovation bénéficier aux étudiants des zones rurales où l'électricité est encore un rêve lointain. Son idée de passer à l’échelle supérieure est de leur donner dès maintenant les moyens de fabriquer leurs lumières.

Les enfants de deux écoles de Chihota, la ville natale de Manyonga, ont reçu une formation de base sur la création de sources lumineuses durables. D’ici la fin de l’année, Zar Tech espère étendre ce nombre à environ 6 000 étudiants.

"Je pense que nous avons le potentiel d'atteindre davantage d'étudiants car notre travail bénéficie du soutien de diverses organisations", a déclaré Manyonga à TRT Afrika.

L'invention et le zèle social de Manyonga lui ont également valu des reconnaissances et des récompenses, dont une en 2022 lors de la COP27 en Égypte, offrant à son entreprise les deux éléments dont elle a besoin pour se développer : le mentorat et le financement de démarrage.

