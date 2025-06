Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi que la mission menée par le premier astronaute du pays, Alper Gezeravci, marquait le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale turque.

Lors d'un appel vidéo avec Gezeravci, Erdogan a déclaré qu'avec cette mission cruciale inscrite dans le cadre du Programme spatial national de la Turquie, il est devenu une “source d'inspiration pour tout le pays, en particulier pour les enfants et les jeunes”.

La mission Ax-3 a été lancée depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 18 janvier à 16h49, heure de l'Est (21h49 GMT), à bord d'une fusée Falcon 9 appartenant à la société privée d'exploration spatiale SpaceX.

La capsule Dragon, transportant l'équipage, s'est amarrée à 5h42, heure de l'Est (10h42 GMT), et l'équipage est entré dans la Station spatiale internationale (ISS) à 7h16, heure de l'Est.

L'équipage effectuera plus de 30 recherches scientifiques au cours de son séjour de 14 jours, Gezeravci étant responsable de 13 recherches.

"A l’aube du siècle de la Turquie, je suis fier de représenter mon pays dans cette mission significative et de porter notre drapeau à la Station spatiale internationale", a déclaré Gezeravci lors de l'appel vidéo.

Donnant des détails sur les expériences qu'il réalisera sur l'ISS, il a fait savoir qu’il avait accompli sa première tâche en transférant les installations expérimentales de la capsule Dragon vers leur champ de stockage pré-expérimental.

Erdogan s’est dit convaincu que Gezeravci est le premier astronaute turc mais qu'il ne sera pas le dernier, ajoutant que "la Turquie a pris sa place parmi les pays réalisant des missions spatiales habitées."

