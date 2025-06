Par Henry Karmo

Joseph Nyumah-Boakai a prêté serment le 22 janvier 2024 en tant que 25ème président du Libéria après sa victoire au second tour de l'élection présidentielle d'octobre 2023 qui l'a vu battre le président sortant George Weah par une faible marge d'un peu plus de vingt mille voix.

Le président libérien sortant, George Weah, a été salué pour son esprit sportif lorsqu'il a admis la victoire de son rival dans la course à la présidence - par-delà les clivages politiques du pays et à l'échelle internationale. Il a concédé sa défaite trois jours avant l'annonce officielle de l'organe électoral du pays, la Commission électorale nationale (NEC).

L'appel téléphonique du président, âgé de 57 ans, pour féliciter Joseph Boakai quelques jours avant l'annonce officielle de la NEC a permis au pays, qui a connu un conflit civil brutal, d'échapper à des mois de tensions politiques.

En tant qu'ancien vice-président pendant 12 ans, il a travaillé avec Madame Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente du Liberia, pour remettre le pays sur les rails après 14 ans de conflit civil.

Ils y sont parvenus en redorant l'image du pays grâce à une bonne gouvernance qui a pris en compte la mise en place d'institutions pour lutter contre la corruption et le gaspillage au sein du gouvernement.

En six ans, le gouvernement de George Weah est accusé par ses détracteurs d'avoir veillé à briser certains des très bons systèmes de gouvernance mis en place par son prédécesseur en supprimant le mandat d'institutions qui devraient être indépendantes.

Les défis de Boakai

Le nouveau président, Joseph Boakai, prend les rênes du Liberia à un moment où la demande de développement et d'amélioration des conditions de vie est une priorité sur la liste des exigences des citoyens.

Depuis son élection, des appels ont été lancés par des citoyens dans les médias locaux pour demander au nouveau gouvernement de veiller à ce que l'administration sortante fasse l'objet d'un audit.

Le fait de le faire sans que cela apparaisse comme une chasse aux sorcières et de réduire les effectifs du gouvernement qui ont été doublés par le gouvernement Weah contribuera à inspirer la confiance du peuple dans la position ferme de Boakai contre la corruption et les dépenses inutiles au sein du gouvernement.

Le président Boakai devra également relever le défi du financement de l'énorme masse salariale des fonctionnaires. Lorsque le président Weah a pris ses fonctions en 2018, la masse salariale du gouvernement s'élevait à 297 millions de dollars américains. En six ans, il l'a portée à 304 millions de dollars.

Le nouveau président devra également se concentrer sur la stratégie d'harmonisation des salaires du gouvernement de George Weah, qui a réduit les salaires minimums des fonctionnaires et qui a prétendument effacé les fiches de paie des ministères et des agences gouvernementales pour satisfaire ses partisans et ses sympathisants au sein du gouvernement.

Gestion du budget

Au moment où il prend ses fonctions, il hérite d'un projet de budget fiscal de six cent vingt-cinq millions cinquante-sept mille dollars des États-Unis (625 57 000).

Selon le projet d'instrument, 2,43 millions de dollars, soit 0,39 pour cent, devraient provenir de ressources extérieures, tandis que les dépenses totales proposées pour l'année fiscale (FY 2024) s'élèvent à 625,57 millions, ce qui correspond à l'enveloppe de ressources prévue.

La composante récurrente des dépenses s'élève à 594,54 millions de dollars, soit 95 pour cent des dépenses proposées, tandis que le coût total des investissements du secteur public devrait s'élever à 31,03 millions de dollars EU, soit 5 pour cent des dépenses totales proposées.

Dans le projet de budget, les ressources disponibles sont concentrées sur les dépenses obligatoires d'un montant total de 594,54 millions de dollars US. Les dépenses récurrentes ont été allouées et guidées par l'ordre de priorité suivant : Services de la dette (intérieure et extérieure), rémunération des employés, subventions, biens et services pour les secteurs de l'éducation et de la santé, entre autres. C'est ce qu'indique le ministère des finances du pays.

Elle est conforme à la section 17.1 de la loi sur la gestion des finances publiques du Liberia. Selon cette loi, le budget, en tant qu'instrument financier, doit être examiné par le corps législatif. Le projet de budget a été soumis à la législature au début de la semaine dernière.

Au-delà des frais de scolarité

Avec ce budget, le président Boakai devra commencer à relever les défis du secteur de la santé en veillant à ce que les hôpitaux du pays soient fonctionnels et que les médicaments soient disponibles pour les patients qui cherchent à se faire soigner.

Pour ce faire, il devra s'occuper du bien-être des infirmières et des médecins en leur accordant des avantages et des salaires, en particulier dans les zones rurales.

Dans le secteur de l'éducation, il devra aller au-delà de l'accès gratuit à l'université publique instauré par George Weah et du paiement des frais d'inscription à l'examen ouest-africain pour les élèves de terminale. Il devra veiller à ce que les enseignants soient grassement payés afin qu'ils restent régulièrement en classe.

L'offre d'une éducation de qualité a été un défi majeur car, au fil des ans, le secteur n'a pas reçu beaucoup d'attention étant donné la façon dont les enseignants et les administrateurs scolaires ont été traités, en particulier dans les écoles publiques.

Les élèves, en particulier ceux qui fréquentent les écoles publiques, ont été amenés à organiser des manifestations pour demander au gouvernement de payer les salaires des enseignants en grève afin qu'ils reprennent les cours. Dans certains cas, les écoles n'ont toujours pas de places assises ni de fournitures scolaires. Si le président Boakai veut améliorer le secteur, il doit prêter attention aux petites choses qui comptent.

Politique étrangère

Au cours de sa première année de mandat, le président Boakai aura la charge de redorer l'image du pays en montrant au monde que le Liberia est à nouveau prêt à faire des affaires et qu'il ne s'agit plus d'un business as usual. Il devra convaincre les investisseurs étrangers potentiels des raisons pour lesquelles ils devraient investir au Liberia.

Il devra s'assurer que le système judiciaire reste indépendant en n'interférant pas dans son travail, ce qui pourrait donner confiance à l'opinion et au monde sur les raisons d'investir au Libéria et sur la façon dont le système judiciaire fonctionne pour tout le monde.

L'auteur, Henry Karmo, est un reporter basé à Monrovia, au Libéria, qui se concentre sur les nouvelles et les événements locaux. Il écrit pour Frontpage Africa.

