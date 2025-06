Des émeutes ont éclaté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après que le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été battu 4-0 par la Guinée équatoriale lors du dernier match du groupe A, lundi.

Des milliers de supporters ont quitté le stade Alassane Ouattara avant le coup de sifflet final.

Certains supporters ivoiriens déçus ont vandalisé des véhicules et brisé les vitres de bus, ont constaté les journalistes de TRT Afrika.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement s'il y a eu des blessés ou des morts à la suite de ces troubles.

Escorte de sécurité

Quelques supporters se sont battus avec des stewards dans le stade, tandis que des bouteilles d'eau et des chaises ont été lancées sur le terrain.

Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ont dû être escortés jusqu'à leur vestiaire sous haute sécurité.

Le pays hôte est troisième du groupe avec trois points, et espère maintenant que ces trois points seront suffisants pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes, qui se qualifieront également pour les huitièmes de finale.

La Guinée équatoriale est en tête du Groupe A avec sept points et une meilleure différence de buts, devant le Nigeria, deuxième, qui compte également sept points.

Le doublé d'Emilio Nsue

La Guinée-Bissau a terminé son parcours dans le tournoi avec zéro point en trois matches.

Emilio Nsue a inscrit un doublé lors de la victoire de la Guinée équatoriale sur la Côte d'Ivoire (4-0) lundi. Pablo Ganet et Jannick Buyla ont été les autres buteurs pour la Guinée équatoriale, qui se qualifie pour les huitièmes de finale en compagnie du Nigeria.

La Côte d'Ivoire a subi lundi sa plus lourde défaite à la CAN, après une défaite 4-1 contre le Ghana en 1965, et sur le même score contre l'Égypte en 2008.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp