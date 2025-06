Le gouvernement du Rwanda déplore les déclarations "provocatrices et non africaines" faites par le président burundais Evariste Ndayishimiye lors d'un événement organisé à Kinshasa le 21 janvier 2024.

"Le président Ndayishimiye, agissant en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité, lors d'un événement annoncé sous la bannière de l'organisation continentale, a fait plusieurs allégations infondées et incendiaires visant à susciter la division parmi les Rwandais et à compromettre davantage la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs", note un communiqué du Bureau du porte-parole du gouvernement rwandais.

Cette déclaration fait suite à des informations parues dimanche selon lesquelles Evariste Ndayishimiye, s'adressant à des jeunes de la République démocratique du Congo voisine, aurait déclaré que les Rwandais devaient "commencer à faire pression" sur leurs dirigeants parce que "je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être prisonniers dans la région".

Lire aussi

Le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda dans un contexte de "relations tendues"

Les propos rapportés ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux parmi les Rwandais.

M. Ndayishimiye se serait adressé aux jeunes en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

Mais l'ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, Willy Nyamitwe, a déclaré que les informations attribuées à M. Ndayishimiye étaient inexactes.

Ces accusations interviennent dans un contexte de relations déjà tendues, le Burundi ayant fermé sa frontière avec le Rwanda au début du mois à la suite d'accusations selon lesquelles son voisin soutiendrait des rebelles burundais basés en République démocratique du Congo, ce que le Rwanda dément.

"Les Rwandais ont travaillé avec diligence pour renforcer l'unité et favoriser le développement du pays. Les jeunes rwandais ont saisi cette opportunité, se l'approprient et contribuent activement à la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes."

"Le Rwanda n'a aucun intérêt à créer des conflits avec ses voisins. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires dans la région et au-delà pour favoriser la stabilité et la poursuite du développement", ajoute le communiqué.

Dans cette même déclaration, le gouvernement rwandais a déploré ce qu'il a qualifié de déclarations incendiaires et non africaines.

"Il est troublant que quelqu'un tente de saper ces progrès en appelant les jeunes rwandais à renverser leur gouvernement. Mais qu'un dirigeant d'un pays voisin le fasse, depuis une tribune de l'Union africaine, est profondément irresponsable et constitue une violation flagrante de la charte de l'Union africaine", conclut le communiqué.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp