Le parlement turc a approuvé mardi soir le projet de loi concernant le protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN.

Le projet de loi a été ratifié à la suite d’un vote au parlement avec l'approbation de 287 des 346 membres, avec 55 voix contre et quatre abstentions.

Après le feu vert de la Turquie, la Hongrie est devenue le seul membre de l'OTAN à n'avoir pas encore approuvé la demande de la Suède.

En octobre 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan a signé le protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN et l'a soumis au Parlement.

La Finlande et la Suède, deux pays nordiques partageant des frontières avec la Russie, ont demandé à devenir membres de l’OTAN peu après le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022.

La Turquie a approuvé la demande d'adhésion de la Finlande à l'alliance en mars 2023, mais a déclaré qu'elle attendait que la Suède se conforme à un mémorandum trilatéral de juin 2022 pour répondre aux préoccupations de sécurité exprimées par Ankara.

Tout nouveau membre de l'OTAN doit recevoir l’accord de tous les membres actuels, y compris la Turquie, membre depuis plus de 70 ans et qui possède la deuxième plus grande armée de l’Alliance.

