Par Kudra Maliro

De ses origines profondément ancrées dans l'histoire à son évolution dynamique au fil du temps, la rumba congolaise reste un pilier de la musique africaine.

Salomon Ngima, 39 ans révolu et artiste musicien évoluant dans la ville de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo dit être un amoureux depuis le bas âge et affirme avoir été inspiré par des artistes telles que Werrason et J.B M’piana vers les années 2000.

"Notre musique congolaise (la Rumba) est un lien social entre les peuples congolais car cela nous donne la fierté", a déclaré Salomon Ngima à TRT Afrika.

Origines

Pour comprendre l'essence même de la rumba congolaise, il faut remonter aux années 1930. C'est à cette époque que les musiciens congolais ont commencé à mélanger les rythmes traditionnels africains aux sonorités d'instruments occidentaux tels que la guitare et l'accordéon

Ce mariage unique a donné naissance à un nouveau genre musical : la rumba congolaise, qui est vite devenue l'expression de l'âme congolaise.

Parmi les pionniers de cette musique figurent des noms aujourd'hui légendaires tels que Wendo Kolosoy et Franco Luambo. Leurs chansons ont touché le cœur de toute une nation, apportant de la joie et de l'espoir dans un pays souvent troublé par la guerre et l'instabilité.

La rumba congolaise est devenue le cri de ralliement des Congolais, instaurant un sentiment d'unité au-delà des frontières tribales.

"Je peux dire que la Rumba, c’est notre identité nationale car en se présentant comme Congolais, directement on me reconnait grâce à la Rumba. Cela fait une dizaine d’années que je suis musicien et je gagne ma vie en pratiquant de la musique congolaise", ajoute M. Ngima.

Au fil des années, la rumba congolaise a évolué pour intégrer des influences afro-cubaines, notamment grâce à l'arrivée des musiciens cubains à Kinshasa.

Un facteur d’unité

L'ajout des rythmes latins a apporté une dimension nouvelle à cette musique, la propulsant au-delà du continent africain.

Des artistes comme Papa Wemba et Koffi Olomide ont su moderniser la rumba congolaise en la combinant avec d'autres genres musicaux tels que le soukous et le zouk.

La plupart des chroniqueurs musicaux congolais joints par TRT Afrika affirment que cette musique a contribué à l’unification de plus 450 tribus qui peuplent le pays.

Aboubakar Kalunga Jingo, journaliste-chroniqueur de musique congolaise à Radiotélévision Muungano Beni, une chaine locale de la ville de Beni dans l’Est du Congo, affirme que la Rumba est la musique la plus écoutée au Congo, qu’elle transcende les générations.

"La Rumba est une musique qui ne vieillit pas car depuis les années 1930, elle reste la même malgré quelques mélanges de notes musicales", ajoute M. Kalunga.

Des chroniqueurs musicaux comme Kalunga jouent une centaine de titres pour égailler les mélomanes de la Rumba.

Des messages sociaux et politiques

La Rumba congolaise est bien plus qu'une simple musique. Elle est le reflet d'une société en constante évolution. Dans les paroles de ces chansons, on trouve souvent des messages sociaux et politiques, abordant des thématiques telles que l'amour, la pauvreté, la corruption et la quête de justice.

La rumba congolaise est un moyen pour les artistes congolais de donner une voix au peuple, de mettre en lumière les problèmes de leur société et de réclamer le changement.

Aujourd'hui, la Rumba congolaise continue de résonner, soutenue par une nouvelle génération d'artistes talentueux.

Les concerts sont inondés de fans, impatients de danser au son des guitares envoûtantes et des voix puissantes. Les studios d'enregistrement débordent d'activité, les artistes cherchant à écrire le prochain hit de la rumba congolaise.

La rumba congolaise a survécu à l'épreuve du temps, restant une source d'inspiration pour des générations entières. Elle incarne l'unité et la fierté d'un peuple, donnant voix à ceux qui sont souvent silencieux.

C'est une musique qui transcende les barrières culturelles et géographiques, touchant les cœurs de millions de personnes à travers le monde.

La rumba congolaise est bien plus qu'un simple rythme, c'est un héritage musical qui continue de rayonner aujourd'hui et demain. Que ce soit dans les rues animées de Kinshasa ou sur les scènes internationales, ce style musical est une force vive dont l'influence n'a pas fini de nous étonner.

