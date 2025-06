Des scientifiques de Berlin ont annoncé mercredi le premier transfert d'embryon réussi chez un rhinocéros blanc à l'aide d'une méthode qui offre l'espoir de sauver de l'extinction la sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord, gravement menacée d'extinction.

Le rhinocéros blanc comprend deux sous-espèces distinctes, le rhinocéros du Nord et le rhinocéros du Sud. Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle est mort en 2018, et il ne reste plus que deux femelles. Aucune d'entre elles n'est capable de porter un petit à terme. Les rhinocéros blancs du Sud sont plus nombreux.

Les scientifiques ont eu recours à la fécondation in vitro, en récoltant les ovules de femelles rhinocéros blanc du Nord et en utilisant le sperme de rhinocéros mâles morts de la sous-espèce pour produire des embryons qui seront ensuite transférés à des mères porteuses rhinocéros blanc du Sud.

Lire aussi

RDC : un parc national accueille de nouveau des rhinocéros blancs

À titre de preuve de concept, les scientifiques ont déclaré avoir transféré l'embryon d'un rhinocéros blanc du Sud dans une mère porteuse de cette sous-espèce à l'Ol Pejeta Conservancy, au Kenya, le 24 septembre 2023.

Une fécondation réussie

L'équipe internationale de BioRescue, soutenue par le gouvernement allemand, a confirmé mercredi que la procédure avait abouti à une grossesse réussie de 70 jours, avec un embryon mâle bien développé de 6,4 cm de long.

"Nous avons réalisé ensemble quelque chose que l'on ne croyait pas possible", a déclaré Thomas Hildebrandt, qui dirige le département de gestion de la reproduction à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune sauvage, lors d'une conférence de presse au zoo Tierpark de Berlin.

"Il s'agit d'une étape importante qui nous permettra de produire des rhinocéros blancs du Nord dans les deux ans ou deux ans et demi à venir", a déclaré M. Hildebrandt.

Des effectifs en baisse

Les rhinocéros blancs du Nord, qui, malgré leur nom, sont en fait gris, se déplaçaient autrefois librement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale, mais leur nombre a fortement diminué en raison du braconnage généralisé pour leurs cornes.

Le consortium BioRescue s'est lancé dans une course contre la montre pour sauver la sous-espèce.

La preuve de concept leur permet maintenant de passer en toute sécurité au transfert d'embryons de rhinocéros blanc du Nord, ont déclaré les scientifiques.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp