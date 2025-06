La Fédération marocaine de football a annoncé qu'elle ferait appel de la décision de la Commission disciplinaire de la CAF d'exclure l'entraîneur Walid Regragui pour deux matches à la suite d'un incident survenu dimanche sur le terrain avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba.

Regragui a été exclu pour quatre matches, dont deux avec sursis, quelques heures avant le dernier match de groupe de son équipe à la CAN contre la Zambie, mercredi.

La décision a contraint Regragui à manquer le match, que le Maroc a remporté 1-0.

L'incident entre Regragui et Mbemba a donné lieu à des échauffourées entre les joueurs adverses et le personnel sur le terrain, ainsi qu'à des bagarres présumées dans le tunnel du stade, mais hors de la vue du public.

Une décision injuste

"Suite à la décision injuste prise par la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football à l'encontre de l'entraîneur de l'équipe nationale, la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé de faire appel de cette décision qu'elle considère comme erronée, d'autant plus que les faits ont démontré que Walid Regragui n'a commis aucun comportement contraire à l'esprit sportif", a déclaré la FFM dans un communiqué.

La CAF n'a pas précisé les faits reprochés à Regragui. Un communiqué publié mardi indique qu'elle n'enquête que sur les incidents survenus après le match.

Regragui était allé serrer la main de Mbemba à la fin du match, mais il l'a gardée alors qu'il essayait de faire des remontrances au défenseur, qui a tenté à plusieurs reprises de s'éloigner avant de se détacher.

"Il nous a insultés, moi et mon assistant, sur la ligne de touche avant la fin du match", a déclaré Regragui lors d'un entretien avec les journalistes après le match de dimanche.

Et à la fin, malgré cela, je suis allé lui serrer la main, mais aussi lui demander : "Pourquoi me parlez-vous comme ça ? Il a alors détourné le regard, comme s'il ne voulait pas me serrer la main. Je lui ai tenu la main - on le voit sur les images - et il s'est mis à crier dans tous les sens.

"Il a prétendu que je l'avais traité d'idiot, mais je n'ai jamais dit cela. Il devrait être un peu honnête avec lui-même", a déclaré Regragui.

Mbemba a répondu : "Je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde, et le respect est réciproque".

L'interdiction signifie que Regragui devra renoncer au match du groupe F contre la Zambie et au match des huitièmes de finale du Maroc.

Son assistant, Rachid Ben Mahmoud, ancien international, le remplacera sur le banc de touche.

