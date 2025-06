Le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine et le premier vice-président iranien Mohammad Mokhber ont assisté à la cérémonie de signature.

La signature de ces accords de coopération dans les domaines économique, politique et de la santé a eu lieu à Téhéran, la capitale d’Iran, le 24 janvier dernier.

Mokhber a déclaré que le renforcement des liens avec les pays africains, dont le Niger, était une priorité pour le gouvernement iranien. Il s'est félicité de la réouverture prochaine de l'ambassade du Niger à Téhéran.

Zeine a pour sa part appelé à la mise en œuvre rapide des accords signés et à la tenue de nouvelles réunions de la commission mixte de coopération Iran-Niger.

Rappelons enfin que le Premier ministre nigérien était en visite officielle de 3 jours à Téhéran sur invitation du premier vice-président iranien.

Le Niger subit de lourdes sanctions économiques et financières imposées le 30 juillet par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), après le coup d'Etat militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum fin juillet.

Le blocus commercial a fait grimper le prix des denrées alimentaires et créé une pénurie de produits essentiels, notamment de médicaments.

Le Mali et le Burkina, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'Etat en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité et ouvert leur frontière au Niger.

Ils ont créé ensemble une "Alliance des Etats du Sahel" (AES) qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois Etats et des liens économiques renforcés.

