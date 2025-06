Par Airlin Pérez Carrascal

Entre 1534 et 1850 environ, quelque 12 millions de personnes ont été enlevées en Afrique, déshumanisées et emmenées dans un "nouveau monde" appelé Amérique, créé par les colonies occidentales pour consolider le développement industriel et les systèmes capitalistes en Europe.

Auparavant, les colonies européennes avaient déjà entamé leur projet de génocide sur le continent américain avec les peuples indigènes, exterminant la majorité de leur population.

Les massacres, l'exploitation du travail et les migrations forcées ont été justifiés par l'invention d'une hiérarchie ethnique et raciale, afin d'obtenir le droit de propriété des Noirs et des indigènes.

L'objectif était de remettre en question leur humanité, de les transformer en marchandise et de les déposséder de leur identité culturelle.

La même chose se produit depuis plus de sept décennies avec le crime atroce de génocide commis par Israël en Palestine.

En Palestine historique, les Israéliens ont mis en œuvre une occupation territoriale et politique et un processus colonial fondé sur la déshumanisation et l'expropriation des terres ancestrales par une plus grande puissance économique, militaire et impériale afin de maintenir le projet d'exploitation économique, l'expansion des possibilités de marché et le monopole du capital.

Solidarité anti-impérialiste

Il existe une relation et un parallèle direct entre les situations vécues par les communautés afro-descendantes d'Amérique latine et des Caraïbes et les populations indigènes de Palestine.

En raison de cette histoire, nos mouvements de libération doivent construire une solidarité indéfectible entre les peuples opprimés du monde entier.

Les deux communautés résistent à la domination étrangère, luttent pour leur souveraineté et maintiennent leur droit à l'autodétermination.

En outre, elles résistent toutes deux aux récits historiquement faux et dominants d'une "lutte anti-insurrectionnelle et anti-terroriste", utilisés par les puissances économiques d'Israël et des États-Unis pour renforcer le commerce des armes, criminaliser la défense autochtone et justifier les massacres, les attentats à la bombe et le nettoyage ethnique.

Les appareils d'État néolibéraux en Palestine et en Colombie ont dépossédé les territoires ancestraux en qualifiant d'ennemis et de subversifs tous ceux qui entravent leur projet impérial, colonial et capitaliste.

Combats communs

La Colombie compte plus de 4,7 millions d'afro-descendants. La solidarité entre la lutte afro-colombienne et la lutte palestinienne représente un acte de mémoire pour les milliers de Noirs de Colombie qui ont été tués par le néocolonialisme.

Cette solidarité se souvient et résiste au rôle joué par les gouvernements d'Israël et des États-Unis dans nos tragédies collectives, en particulier dans les années 80 avec l'arrivée du paramilitarisme en Colombie.

Ce paramilitarisme était justifié dans un contexte international soutenu par des gouvernements d'extrême droite et leur objectif de vaincre la gauche progressiste ainsi que toutes les pratiques d'opposition politique dans le pays.

Les relations entre Israël et la Colombie se sont traduites par la formation des militaires et paramilitaires colombiens par des mercenaires et d'anciens officiers militaires israéliens.

Cette relation a également facilité le génocide de partis politiques tels que l'Union patriotique, le bannissement et le déplacement forcé de communautés afro-descendantes, ainsi que des relations directes avec des sociétés de sécurité israéliennes.

Selon les rapports, plus de 51% des meurtres commis pendant le conflit armé sur ordre de l'État contre des personnalités de l'opposition : leaders sociaux, enseignants, étudiants et syndicats, ont été attribués au paramilitarisme.

Selon Les W. Field dans son ouvrage publié en 2017, le gouvernement du président Alvaro Uribe Velez a élaboré la politique de "sécurité démocratique" sous le soutien d'Israël en reproduisant la même idéologie de sécurité étatique et para-étatique qui a maintenu les populations autochtones palestiniennes dans la soumission.

Field a également démontré comment, dans certaines régions où réside une importante population de Noirs et d'Afro-descendants, comme l'Urabá, le Chocó et certaines zones de la région des Caraïbes, l'action paramilitaire - soutenue par Israël et les gouvernements de droite en Colombie - a également entraîné l'expropriation de terres pour le développement de monocultures de palmiers africains et de projets d'extraction par des entreprises nationales et multinationales, au profit d'une oligarchie.

C'est un cas similaire en Israël/Palestine, avec les produits agricoles des communautés paysannes palestiniennes dans la vallée du Jourdain, par les colons israéliens pour la croissance de leurs plantations et l'exportation des cultures de palmiers dattiers.

Les communautés afro-descendantes de Colombie et les communautés indigènes de Palestine sont à la fois témoins et victimes d'un système de répression colonial et impérial. La temporalité du deuil est entremêlée entre une tragédie et la suivante.

C'est pourquoi, lorsque les larmes et l'oppression sont transfrontalières, la résistance à la domination doit traverser les frontières.

Le peuple afro-colombien doit continuer à dénoncer le génocide en Palestine et à exiger réparation pour le génocide perpétré contre les communautés noires qu'Israël a soutenu en Colombie.

L'auteur, Airlin Pérez Carrascal, est membre du Mouvement des Afrodescendants de Colombie, professeur et chercheur dans le domaine de la décolonialité et des mouvements sociaux.

Disclaimer : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.