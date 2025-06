Le parlement kényan avait approuvé le 16 novembre l'envoi de policiers dans le petit Etat caribéen, où le chaos et la violence des gangs ont fait près de 5.000 morts, dont plus de 2.700 civils, en 2023, selon un rapport mardi du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Mais la Haute cour de Nairobi avait été saisie par l'opposant Ekuru Aukot, arguant que cette mission était inconstitutionnelle car ne reposant sur aucune loi ou aucun traité.

"Le Conseil national de sécurité n'a pas mandat pour déployer des agents de la police nationale hors du Kenya", a affirmé le juge Enock Chacha Mwita. Une "telle décision contrevient à la Constitution et à la loi et est donc inconstitutionnelle, illégale et invalide", a-t-il ajouté.

Cette annonce avait été saluée par de nombreux pays, dont les États-Unis.

Face à la grave crise en Haïti et aux appels à l'aide répétées du gouvernement haïtien, le Conseil de sécurité de l'ONU avait donné en octobre son accord pour l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp