Par Abdulwasiu Hassan

L'État de Lagos au Nigeria, une zone densément peuplée, est aux prises avec des tas croissants de déchets qui gênent les habitants et nuisent à l'environnement. Les déchets plastiques dans les rues et dans les plans d’eau sont particulièrement préoccupants.

Le gouvernement a récemment annoncé l'interdiction des emballages en plastique à usage unique et en polystyrène dans le cadre de mesures visant à résoudre ce problème qui s'est aggravé au fil des années.

Certains disent que cette étape n’est pas arrivée trop tôt. D'autres préconisent des alternatives avant l'application.

Alors que l'État de Lagos, le plus densément peuplé du Nigeria, se prépare à vivre sans plastiques à usage unique et sans emballages en polystyrène non biodégradables, les avis sont partagés sur l'interdiction récemment déclarée de la production et de la distribution de ces deux articles.

Pour un État qui génère 870 000 tonnes de déchets plastiques par an, ce n’est probablement que le début d’un cycle de réglementation, car l’augmentation prévue de la population pourrait facilement conduire à une spirale incontrôlable.

En annonçant l'interdiction de son manche X, le commissaire à l'environnement et aux ressources en eau de l'État de Lagos, Tokunbo Wahab, a déclaré que cette décision avait été motivée par la « menace » du plastique à usage unique causant d’immenses dommages à l'environnement.

La première interdiction de ce type sur les plastiques à usage unique au Nigéria a naturellement suscité des réactions variées.

"L'interdiction des plastiques à usage unique et du polystyrène à Lagos s'aligne sur les efforts mondiaux visant à lutter contre la pollution plastique et à promouvoir la durabilité environnementale", a déclaré à TRT Afrika Alex Akhigbe, fondateur d'un groupe de campagne environnemental, African Cleanup Initiative.

"Cela témoigne d'un engagement à répondre aux préoccupations environnementales et encourage l'adoption d'alternatives plus respectueuses de l'environnement. C'est une évolution bienvenue", dit-il.

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec Alex sur l’interdiction. Alors que certains estiment que l'interdiction était attendue depuis longtemps, d'autres se demandent si les autorités ont fait le bon choix en l'appliquant avant de garantir la disponibilité d'alternatives respectueuses de l'environnement.

Montagne de déchets

Ce qui n’est pas controversé, c’est la situation dans la région côtière qui sert de capitale commerciale à la plus grande économie d’Afrique. L'État de Lagos compte 3 577 mètres carrés de terres habitées par environ 21 millions de personnes.

La population continue de croître à mesure que de plus en plus de personnes recherchent une part des opportunités offertes par le centre d'affaires florissant. Même si Lagos possède des décharges comme celles d'Olusosun (100 acres) et d'Epe (80 hectares), cela est loin d'être suffisant.

Avec l'augmentation rapide de la population, l'État a besoin de plus d'espace pour se loger, ce qui lui pose un autre défi pour pouvoir créer de nouvelles décharges pour les plastiques à usage unique et les articles non biodégradables en polystyrène.

Lagos a des initiatives de recyclage qui prennent en charge certains de ces plastiques, mais une grande partie des déchets reste dans les décharges. Les emballages en polystyrène qui constituent une part importante des emballages alimentaires ne sont pas recyclés.

Défis de mise en œuvre

L'Autorité de gestion des déchets de Lagos (LAWMA) a exhorté les habitants à adopter des alternatives réutilisables aux plastiques interdits pour lutter contre le changement climatique, les inondations et les maladies associées aux déchets plastiques.

LAWMA a déclaré qu'une unité d'application de la loi environnementale appelée KAI aiderait à faire respecter l'interdiction. Certains restaurants de l'État ont commencé à se conformer aux nouvelles exigences.

Chicken Republic, une chaîne de restauration rapide de Lagos, a annoncé que ses points de vente dans la ville commenceraient à abandonner l'utilisation d'emballages en polystyrène. "Nous encourageons nos citoyens de tout l'État à apporter leurs propres contenants alimentaires réutilisables", déclare l'entreprise.

Les parties prenantes estiment qu'il est nécessaire de mener une sensibilisation approfondie sur l'impact environnemental négatif des plastiques à usage unique et de la mousse de polystyrène, en soulignant l'avantage du respect de l'interdiction.

Alex suggère que les autorités devraient « promouvoir et soutenir le développement et l'utilisation d'alternatives écologiques aux plastiques à usage unique et à la mousse de polystyrène, en les rendant plus accessibles et abordables pour les entreprises et les consommateurs ».

Test d'efficacité

Malgré l'optimisme général quant à l'interdiction, les experts estiment que le gouvernement de l'État a encore du chemin à parcourir pour la mettre en œuvre et renforcer le programme de recyclage.

"L'efficacité de la mise en œuvre de l'interdiction dépend de divers facteurs, tels que le niveau de sensibilisation du public, les efforts qui seront déployés pour l'appliquer et la disponibilité de produits alternatifs", a déclaré Alex à TRT Afrika.

"Le gouvernement devrait mener de nombreuses actions de sensibilisation et d'engagement du public afin que davantage de personnes soient informées de l'interdiction et fassent leur part", ajoute-t-il.

Un autre aspect sur lequel les autorités doivent se concentrer est d’encourager un recyclage des plastiques davantage incitatif. Un autre défi consiste à éliminer les déchets qui obstruent les drainages et les plans d’eau de Lagos.

"Tous les drains que nous avons nettoyés lors d'un récent exercice de nettoyage étaient remplis de polystyrène. Ainsi, faire respecter l'interdiction des plastiques à usage unique et des emballages en polystyrène doit être un exercice sur plusieurs fronts", explique Alex.

