Par Charles Mgbolu

En 1874, le royaume Asante a été attaqué par les troupes britanniques. Le Royaume-Uni a envoyé une force expéditionnaire dirigée par Sir Garnet Wolseley contre l'Asantehene Kofi Karikari, le roi du peuple Asante.

Le peuple Asante, comme beaucoup d'autres communautés africaines notables à l'époque, était en proie à une campagne britannique vicieuse qui colonisait de vastes étendues de territoires africains.

Le palais de Kofi Karikari a été envahi par les forces britanniques le 26 octobre 1874, ce qui a entraîné son abdication du trône. Il fut remplacé par son frère, Mensah Bonsu, selon les archives du British Museum.

Les soldats britanniques ayant attaqué ont également pillé le royaume, volant de l'or et des objets culturels qui ont été ramenés au Royaume-Uni, où ils sont restés depuis lors dans des musées ou entre les mains de collectionneurs privés.

Le British Museum et le Victoria and Albert Museum sont deux musées importants qui possèdent une grande collection d'objets culturels Asante et d'autres objets culturels africains.

Les deux musées ont annoncé dans un communiqué commun mercredi qu'un total de 32 objets provenant de la cour du roi Asante seront prêtés au Ghana dans le cadre d'un accord de trois ans.

"Des objets en or et en argent associés à la cour royale Asante seront exposés au Palace Museum de Kumasi dans le courant de l'année, dans le cadre d'un prêt à long terme consenti par le V&A et le British Museum", ont déclaré les musées.

Des objets à couper le souffle

Au sein du Victoria and Albert Museum, une section contenant de remarquables objets en or est signalée et présentée aux visiteurs du musée sous le nom d'"Asante Gold".

L'un des objets qui attire l'attention est un poids d'or remarquable, délicatement incurvé, qui prend la forme d'une corne de guerre en ivoire fabriquée en laiton moulé et qui brille d'un heu doré brillant, mais rouillé, digne d'un artefact qui existe depuis plus de 150 ans.

Cependant, la nouvelle du prêt a été fortement critiquée, au Ghana et dans toute l'Afrique, beaucoup considérant comme choquant et incrédule le fait que des objets violemment arrachés soient aujourd'hui prêtés par les Britanniques à leurs propriétaires d'origine.

"Je pense qu'il s'agit d'une logique colonialiste et impérialiste qui consiste à dire qu'ils ont suffisamment de pouvoir, qu'ils peuvent piloter, piller, saccager, et qu'ils ont l'effronterie de refuser de rendre ce qu'ils ont volé", explique à TRT Afrika Abdul Karim Ibrahim, étudiant diplômé de l'Institut d'études africaines de l'université du Ghana à Accra.

"C'est totalement inacceptable parce que cela sape le principe même que nous défendons. Et je pense que c'est aussi une trahison de nos ancêtres collectifs, en particulier ceux qui se sont battus avec véhémence pour empêcher que cela ne se produise en premier lieu", ajoute Ibrahim.

La plupart des trésors pillés pendant les guerres anglo-asantes de 1874 représentent des exemples exquis d'orfèvrerie asante et ont une profonde signification culturelle, historique et spirituelle pour le peuple asante.

Même si Jonathan Ofori, un habitant de Kumasi, considère cette initiative comme un "premier pas positif", il estime qu'elle renforce indirectement l'injustice historique à l'encontre de la restitution culturelle.

Les autorités ghanéennes et, par extension, le palais de Mashie doivent faire avancer cette conversation avec les autorités britanniques, car ces objets relient le royaume Ashanti à son peuple", explique M. Ofori à TRT Afrika.

Des lois britanniques sévères

Mais les négociateurs qui ont travaillé sans relâche pendant plus d'un an pour conclure cet accord disent qu'ils se sont heurtés à des lois britanniques strictes qui rendaient pratiquement impossible le rapatriement permanent de ces artefacts par les musées britanniques.

Les Britanniques ont promulgué des lois concernant ces objets, et ces lois sont très difficiles à appliquer. Les lois sur les antiquités sont très strictes. Les musées nationaux britanniques ne peuvent pas restituer ces objets de manière permanente", a déclaré Ivor Agyeman-Duah, le négociateur en chef du royaume Asante, à Joy News au Ghana.

Ces dernières années, la demande de rapatriement des œuvres d'art et des objets culturels volés à l'Afrique pendant la période coloniale a pris de l'ampleur.

En avril 2023, la Finlande a restitué des pierres sacrées enlevées par des missionnaires au peuple Ovambo, dans l'actuelle Namibie.

Des pressions de plus en plus fortes s'exercent également pour obtenir la restitution de milliers de trésors culturels pillés par les troupes britanniques à l'époque coloniale, puis vendus aux enchères à Londres et achetés par certains pays et institutions européens.

Ces trésors comprennent des milliers d'objets connus sous le nom de bronzes du Bénin, volés au royaume du Bénin, dans l'actuel Nigeria, par les Britanniques.

Ivor Agyeman-Duah est d'accord avec les critiques qui affirment que les objets doivent être restitués de manière permanente, mais il estime que la tâche pour y parvenir a été tortueuse.

Cela fait près de 50 ans que nous parlons de la restitution de ces objets et nous n'avons pas progressé. Nous avons dû changer de stratégie en cours de route. Nous devions envisager d'autres options", explique Ivor Agyeman-Duah.

Des milliers d'objets pillés se trouvent toujours à l'étranger, mais les conversations se poursuivent et les militants espèrent que les puissances européennes qui s'accrochent si désespérément à ces précieux objets d'art africains finiront par céder aux appels de plus en plus nombreux des peuples africains et d'ailleurs.

