L'architecte et universitaire ghanéenne Lesley Lokko, 60 ans, ne cache pas sa joie après avoir reçu la médaille d'or du Royal Institute of British Architects (RIBA).

Elle est la première femme africaine à recevoir ce prix et la deuxième architecte noire à être récompensée dans l'histoire du RIBA.

Le comité des honneurs de 2024 indique qu'elle a été sélectionnée pour son "leadership impactant, sa passion et son engagement inébranlable en faveur de l'enseignement et de la recherche en architecture, en particulier ses conférences et ses travaux publiés sur les thèmes de la race, de l'identité et de l'architecture".

Le comité a également fait l'éloge de ses expositions à la Biennale de Venise, une exposition internationale d'architecture des nations du monde entier, qui se tient tous les deux ans à Venise, en Italie.

Le comité a qualifié son travail d'"événement novateur qui a unifié les expressions architecturales africaines et liées à l'Afrique".

"C'est surréaliste"

Lokko, bouleversée, a qualifié l'annonce de "surréaliste" sur les réseaux sociaux.

"Cela m'a fait perdre la tête. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, encouragé, poussé, défendu et motivé au cours des trente dernières années. Plus que tout, j'aimerais que vous soyez tous là aujourd'hui".

''Ceci est dédié à tant de personnes - collègues, collaborateurs, communautés, compagnons, mais surtout éducateurs - qui ont changé ma vie d'une manière que je ne peux ni expliquer ni exprimer'', a-t-elle écrit sur Instagram.

Lokko, qui est enseignante, écrivaine et conservatrice, est née à Dundee, en Écosse, d'un père ghanéen et d'une mère écossaise.

Elle a consacré sa carrière à amplifier les voix sous-représentées et à explorer la relation entre l'architecture, l'identité et la race.

Une architecture pour l'avenir

Mme Lokko explique que son exposition à la Biennale de Venise a été l'occasion de mettre en lumière les paysages meurtris de l'Afrique postcoloniale et de donner une tribune à une nouvelle génération de jeunes architectes africains optimistes, en présentant le continent comme un "laboratoire architectural de l'avenir".

Lors d'une interview, elle a déclaré qu'elle espérait que l'on accorderait plus d'attention à la création d'écoles d'architecture pour les étudiants africains.

"L'Afrique a une population incroyablement jeune, qui a vraiment faim et qui est ambitieuse. Mais l'éducation est le plus grand défi : il y a moins de 90 écoles accréditées sur un continent de près d'un milliard d'habitants. Et souvent, les programmes qu'elles suivent ont été hérités des anciennes puissances coloniales. La vitesse du changement est également énorme, et nous ne disposons pas encore de l'infrastructure éducative nécessaire pour y faire face".

M. Lokko continue d'enseigner dans des écoles du monde entier et a fondé deux écoles d'architecture, à Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Accra, la capitale du Ghana.

