Par Dennis Amachree

Les enlèvements remontent à l'époque précoloniale de l'Afrique, où les chefs locaux ordonnaient l'enlèvement de tribus voisines ou d'éléments criminels au sein de leur communauté pour les réduire en esclavage ou les soumettre à la traite des êtres humains.

En 2006, alors que je travaillais dans l'industrie pétrolière et gazière dans le delta du Niger au Nigeria, j'ai été en contact direct avec des ravisseurs avec lesquels j'ai négocié la libération d'expatriés kidnappés.

Aujourd'hui, elle est mêlée à l'agitation politique, à l'instabilité économique et aux inégalités sociales. Un environnement politique instable, avec des coups d'État militaires et une guerre civile de 30 mois, a favorisé la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Avec l'instabilité économique, la foule de diplômés universitaires sans emploi est facilement attirée par les armes légères disponibles et par la criminalité. Cet environnement a créé un terrain propice à l'anarchie et aux activités criminelles.

La pauvreté généralisée, le chômage et les disparités économiques ont poussé certains individus à pratiquer l'enlèvement comme moyen de subsistance.

L'écart de richesse au Nigeria est important, une petite proportion de la population contrôlant une grande partie des richesses, ce qui fait des personnes fortunées et de leurs familles des cibles pour les ravisseurs en quête d'une rançon élevée.

Convergence des facteurs

L'un des facteurs qui frustrent les citoyens pacifiques et les professionnels de la sécurité est la faiblesse de l'application de la loi et du système judiciaire.

L'inefficacité des forces de l'ordre et la lenteur du système judiciaire font qu'il est difficile de dissuader, de prévenir et de punir les enlèvements.

La rareté des arrestations et des poursuites judiciaires à l'encontre des kidnappeurs encourage indirectement les kidnappeurs en puissance à se lancer dans le "métier".

Les enlèvements sont devenus ridiculement courants, à tel point que des enfants de parents riches ont parfois été arrêtés pour avoir organisé leur propre enlèvement afin d'extorquer à leur famille une énorme somme d'argent en guise de rançon.

Les enlèvements sont devenus endémiques au Nigeria en raison de la convergence de plusieurs facteurs qui exacerbent chacun la situation. L'un de ces facteurs est la corruption.

Avec des niveaux élevés de pauvreté et de chômage, en particulier chez les jeunes, les enlèvements sont devenus une entreprise criminelle lucrative.

Contrôles et équilibres

La perspective d'obtenir de fortes rançons est une motivation importante, surtout dans un pays où les opportunités économiques sont limitées pour une grande partie de la population.

La grande disponibilité d'armes légères et de petit calibre au Nigeria, due en partie à la porosité des frontières et aux conflits dans les régions voisines, a facilité la tâche des groupes criminels dans la réalisation des enlèvements.

Des groupes terroristes comme Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, divers groupes rebelles dans la région pétrolière du Delta du Niger et, actuellement, les bandes de bandits du nord-ouest, utilisent les enlèvements comme moyen de financer leurs activités ou de faire avancer leurs objectifs politiques.

Les bandits du nord-ouest ont également découvert la présence de minerais importants dans la région et utiliseraient les victimes enlevées comme main-d'œuvre esclave.

L'effondrement des structures sociales traditionnelles et des réseaux communautaires qui servaient autrefois de forme de contrôle social est observé dans de nombreuses régions du Nigeria. Cela a entraîné une perte des contrôles et des contrepoids communautaires contre la criminalité.

L'influence des chefs, dans le sud, et des émirs, dans le nord, s'est affaiblie. Les enlèvements très médiatisés qui ont donné lieu au versement de rançons importantes encouragent d'autres éléments criminels à s'engager dans des activités similaires, estimant qu'il s'agit d'un moyen efficace d'obtenir des richesses.

Les conflits et les violences en cours dans diverses régions du nord augmentent le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ces populations déplacées sont souvent plus vulnérables aux enlèvements et à d'autres formes d'exploitation.

Collecte de renseignements

Boko Haram est connu pour recruter dans les camps abritant des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En dehors des communautés rurales, l'urbanisation rapide et la croissance démographique ont donné naissance à des centres urbains tentaculaires où la surveillance et le maintien de l'ordre sont plus difficiles, ce qui offre aux ravisseurs davantage de possibilités d'agir.

Ces facteurs, à la fois individuels et collectifs, contribuent au caractère endémique des enlèvements au Nigeria. Pour s'attaquer à ce problème, il faut adopter une approche à multiples facettes, notamment en renforçant l'application de la loi.

Cela permettra de disposer de renseignements et d'une surveillance adéquats. Cependant, le manque de capacités sophistiquées de collecte de renseignements et de surveillance rend difficile pour les forces de sécurité de traquer et d'appréhender les ravisseurs de manière efficace.

Réduire les enlèvements au Nigeria au strict minimum nécessite une approche pluridimensionnelle impliquant l'action du gouvernement, celle des communautés, le développement économique et la coopération internationale.

Au fil des ans, des promesses politiques ont été faites pour restructurer la police nigériane, certains professionnels de la sécurité suggérant la mise en place de systèmes de police d'État et de police communautaire. Cependant, il semble qu'il n'y ait pas de "volonté politique" pour y parvenir.

Encourager la participation de la communauté aux questions de sécurité est une initiative positive, car les délits commis au sein de la communauté peuvent être facilement détectés. De même, le public peut être sensibilisé aux mesures préventives.

Lorsque les capacités de la police et des agences de sécurité seront renforcées pour lutter contre les enlèvements, la lutte contre ce fléau s'améliorera considérablement.

Des lois plus strictes

Il s'agira notamment d'améliorer la formation, d'augmenter les effectifs, d'améliorer la surveillance et la collecte de renseignements, en s'appuyant sur les nouvelles technologies modernes. Du côté du gouvernement, beaucoup peut être fait.

La "volonté politique" devrait inclure la détermination de s'attaquer à la corruption au sein des secteurs de la sécurité et de la justice afin de garantir que les efforts de lutte contre les enlèvements ne soient pas sapés.

Il incombe également au gouvernement de mettre en œuvre des programmes d'aide sociale pour soutenir les personnes défavorisées et réduire les disparités socio-économiques qui peuvent conduire à des comportements criminels.

Des services d'aide aux victimes et à leurs familles devraient également être mis en place, ce qui peut également encourager la coopération avec les forces de l'ordre.

Nous ne pouvons pas nous attaquer aux causes profondes de la criminalité sans créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes.

L'émancipation économique peut réduire l'attrait des enlèvements comme source de revenus. Toutefois, cette politique peut être renforcée par la promulgation et l'application de lois et de sanctions plus strictes pour les enlèvements et les crimes connexes.

Un problème aux multiples facettes

La mentalité des jeunes selon laquelle les enlèvements représentent une réelle opportunité de s'enrichir doit être éradiquée. J'ai toujours préconisé la création d'unités spécialisées, comme une équipe SWAT (Special Weapons and Tactics), qui se consacreraient aux affaires d'enlèvement et seraient dotées des compétences et des ressources nécessaires.

Enfin, la coopération internationale avec les pays voisins et les agences internationales pour lutter contre les enlèvements transfrontaliers et la criminalité organisée est essentielle pour faire face à la menace endémique des enlèvements.

Le phénomène des enlèvements au Nigeria est un problème aux multiples facettes, profondément enraciné dans le contexte historique, sociopolitique et économique du pays.

Elle reflète les défis plus larges auxquels le Nigeria est confronté en tant que pays en développement doté d'un tissu social complexe.

La mise en œuvre de ces stratégies de manière coordonnée et durable peut réduire de manière significative l'incidence des enlèvements au Nigeria.

Cela nécessite l'engagement et la coopération de tous les secteurs de la société, y compris le gouvernement, les forces de l'ordre, les communautés et les partenaires internationaux.

L'auteur, Dennis Amachree, est un directeur retraité du Département des services de sécurité de l'État du Nigeria et un consultant en sécurité.

