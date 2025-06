Par Pauline Odhiambo

Le 13 juillet 2018. Naronate Akum Ngwa venait de vendre tous ses plats de la journée et s'installait pour une sieste lorsque deux hommes sont venus lui demander de déjeuner.

La jeune femme de 20 ans leur a concocté un repas de riz Jollof, un aliment de base de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'ils se levaient pour partir après avoir terminé le repas, l'un des hommes lui a tiré une balle dans la tête sans aucune provocation.

Je me suis effondrée sur le sol, mais je n'ai réalisé qu'on m'avait tiré dessus que lorsque mes deux jeunes sœurs ont commencé à crier et à appeler à l'aide", se souvient Naronate.

Le tireur et son complice avaient alors pris la fuite. Elle apprendra plus tard, après avoir survécu par chance, que son agresseur faisait partie d'un groupe de militants ambazoniens en lutte contre le gouvernement camerounais.

La fusillade s'est produite pendant un couvre-feu de deux semaines dans la région du nord-ouest du Cameroun, où un conflit faisait rage entre l'armée et des groupes séparatistes.

Les combats étaient plus violents dans le centre-ville, où Naronate vivait avec ses parents et ses trois jeunes frères et sœurs. Pour échapper à la violence, la famille avait déménagé dans un village voisin jugé plus sûr.

Feu à l'intérieur de la tête

Naronate a été blessée par balle en début d'après-midi, mais ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'elle a pu être transportée à l'hôpital le plus proche. Les voisins de la famille craignaient d'être pris pour cible par l'armée et les militants ambazoniens s'ils sortaient pendant la période du couvre-feu.

"Je suppliais mes voisins de ne pas me laisser mourir sur le sol. Je suis restée allongée pendant près de cinq heures, les suppliant de m'emmener à l'hôpital", raconte Naronate, aujourd'hui âgée de 25 ans, à TRT Afrika.

"Je souffrais tellement. J'avais l'impression que quelqu'un avait allumé un feu dans ma tête. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était survivre".

Lorsque les voisins ont finalement trouvé le courage d'emmener la jeune fille blessée à l'hôpital, ils ont dû emprunter des chemins détournés pour éviter les militants ou les soldats qui bloquaient les routes principales.

"Nous avons dû marcher dans les buissons et traverser de petites rivières. Mon pull couvrait une partie de mon visage pour arrêter le saignement, mais mon globe oculaire droit est quand même tombé et personne ne l'a remarqué", raconte Naronate.

Elle a perdu son œil droit et aurait pu mourir si elle n'avait pas été immédiatement transférée dans un grand hôpital de Bamenda, où elle a passé deux mois en convalescence. Une greffe de peau a été effectuée pour recouvrir l'orbite vide de l'œil droit.

Des fragments de la balle sont toujours logés dans son crâne, provoquant des migraines et des problèmes d'audition. Elle a subi jusqu'à présent deux opérations de l'oreille, qui n'ont pas été satisfaisantes.

Rêves anéantis

Deux personnes avaient approché Naronate pour l'aider à collecter des fonds en vue d'une opération de chirurgie réparatrice, pour ensuite lui voler le corpus constitué grâce aux dons. La jeune fille a sombré dans la dépression.

Bien qu'elle ait fini par surmonter ses cicatrices mentales pour étudier le droit, ses espoirs de devenir avocate ont été contrariés par les harcèlements incessants dont elle a fait l'objet à cause de son œil manquant.

Inquiet pour la santé mentale et la sécurité de sa fille, le père de Naronate a commencé à chercher des moyens de lui permettre de demander l'asile à l'administration chypriote grecque.

Entre 2021 et 2022, l'administration chypriote grecque a reçu 1 050 demandes d'asile en provenance du Cameroun, dont 46 seulement ont été acceptées. Naronate a fait partie des quelques élus.

"Je ne pouvais pas parler de mon histoire au Cameroun, car ma famille craignait que les militants ne reviennent pour m'achever", raconte Naronate. "Pendant des années, j'ai dit aux gens que j'avais été touchée par une balle perdue alors que je me trouvais au marché".

Reconstruire sa vie

À son arrivée dans l'administration chypriote grecque en 2021, Naronate s'est enfin sentie en sécurité pour partager son histoire avec le monde entier par le biais des réseaux sociaux, ce qui lui a permis d'accumuler plus d'un million de fans sur TikTok. Mais la vie qu'elle attendait lui échappe toujours.

Depuis son arrivée, Naronate bénéficie d'une aide au logement et les employeurs potentiels la rejettent en raison de son apparence.

"J'ai même postulé pour travailler comme serveur ou plongeur dans des restaurants. Une restauratrice m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'embaucher parce que je risquais de faire fuir ses clients", raconte-t-elle.

"Je reçois 214 euros d'allocations par mois. C'est l'argent que je dépense en nourriture et en visites à l'hôpital", explique-t-elle. "Je ne sais pas vraiment quoi faire à ce stade.

Pour compléter ses revenus, elle s'est tournée vers la confection de robes au crochet qu'elle vend parfois jusqu'à 50 euros, mais il n'y a pas assez de commandes.

"Cette compétence m'a permis de confectionner des robes au crochet que je vends pour compléter mes revenus. Avec cet argent, je peux acheter de la nourriture et d'autres produits"

Il faut environ deux jours à Naronate pour confectionner une robe complète au crochet. Certaines de ses clientes lui offrent parfois des cadeaux pour apprécier son talent.

Naronate reste optimiste quant à la possibilité de trouver un emploi stable après la chirurgie reconstructive.

Trouver un emploi est ma priorité absolue. Je pense que si j'ai un emploi, je pourrai travailler et m'occuper de mes frères et sœurs", dit-elle.

