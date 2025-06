L'Ouganda a décidé de prendre ses distances avec Julia Sebutinde, une juge qui a voté contre toutes les mesures provisoires qu'un tribunal de l'ONU a ordonné à Israël de prendre dans une affaire intentée par l'Afrique du Sud au sujet de la guerre dans la bande de Gaza.

"La décision de la juge Sebutinde à la CIJ (Cour internationale de justice) ne représente pas la position du gouvernement ougandais sur la situation en Palestine", a écrit la représentante permanente de l'Ouganda auprès de l'ONU, Adonia Ayebare, sur X vendredi.

"Le soutien de l'Ouganda au sort du peuple palestinien a été exprimé par notre vote aux Nations unies", précise Mme Ayebare.

Lire aussi

Décision de la CIJ : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi

Le 29 décembre, l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, basée à La Haye, pour génocide contre les Palestiniens.

Un crime de génocide plausible

Vendredi, la CIJ a jugé plausible l'affirmation de l'Afrique du Sud selon laquelle Israël commet un génocide. La Cour a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à Israël de cesser d'entraver l'acheminement de l'aide à Gaza et d'améliorer la situation humanitaire.

Mme Sebutinde a voté contre les six mesures de la CIJ et son vote a suscité de nombreux commentaires critiques sur les réseaux sociaux.

"Elle n'a pas seulement voté contre la pétition de l'Afrique du Sud, elle a voté contre la raison et la moralité, la justice et la liberté, l'amour et la compassion. Elle a voté contre l'âme même de l'humanité", a écrit un internaute kenyan sur X.

Mme Sebutinde est la seule juge à s'être prononcée contre les mesures d'urgence prises à l'encontre d'Israël.

Malgré son vote, le tribunal de l'ONU a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher les actes de génocide dans l'enclave assiégée.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp